Saints Row : des mises à jour, des expériences et d'autres contenus gratuits prévus jusqu'en 2023, un premier DLC offert dès maintenant

Inutile de se le cacher, Saints Row version 2022 n'a pas séduit, beaucoup de joueurs et de journalistes ne s'y retrouvant pas dans le monde ouvert sans saveur concocté pour le reboot. Volition et Deep Silver ont cependant quand même un cahier des charges à tenir, avec notamment un Expansion Pass comprenant plusieurs extensions payantes.



Ils prévoient aussi plein de changements et nouveautés gratuités pour optimiser l'expérience, comme ils viennent de l'expliquer sur le site de la licence. Dès aujourd'hui, nous pouvons ainsi nous rendre dans la boutique pour obtenir gratuitement le pack cosmétique Front to Back : d'autres du genre suivront dans les mois à venir. En novembre, nous aurons ainsi droit à une première mise à jour majeure, comprenant plus de 200 correctifs et renforçant la stabilité de l'expérience. D'autres patchs sont prévus pour « rendre certaines activités moins répétitives, rendre les défis plus gratifiants, fluidifier la gestion des véhicules, améliorer les fonctionnalités de vibrations et tactiles, et plus encore ».

En 2023, nous aurons carrément droit à de « nouvelles expériences de jeu gratuites et zones de la ville à explorer » et toujours « des correctifs, des packs gratuits et d'autres contenus » qui ne peuvent pas encore être dévoilés. Tout cela en plus des DLC payants de l'Expansion Pack, ce qui prouve que Volition a de belles ambitions pour renforcer le contenu de Saints Row.

Nous sommes absolument ravis que vous puissiez enfin jouer à Saints Row. Plus d'un million de joueurs ont débarqué à Santo Ileso et ont bâti leur empire criminel avec les Saints. Pendant que nous peaufinions Saints Row, toute l'équipe de Volition scrutait vos réactions à votre découverte du jeu ; nous tenons à vous remercier de votre enthousiasme, votre soutien et vos retours. Nous allons continuer de travailler sur Saints Row sur le long terme et même si nous préférerions parler feuilles de route et extensions, nous estimons que nous devons pour l'instant nous concentrer sur l'amélioration de l'expérience de jeu sur Saints Row pour 2022 et au-delà. CORRECTION DE BUGS ET AJUSTEMENTS Nous sommes conscients qu'il reste encore à faire pour améliorer votre expérience de jeu ; nous travaillons sans relâche à la correction des bugs que vous avez signalés et aux ajustements que vous avez proposés. Vous pouvez voir les modifications déjà apportées dans les récents correctifs ici. Assurez-vous d'enregistrer cette page dans vos favoris et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières infos sur Saints Row, ainsi qu'un aperçu de ce sur quoi nous travaillons actuellement. Il y a encore un tas d'éléments sur lesquels nous voulons nous pencher, mais pour le moment, nous donnons la priorité aux améliorations du contenu existant et non au développement de nouvelles fonctionnalités. C'est dans cet objectif que nous sortirons notre première mise à jour majeure à la fin novembre. Nous y inclurons autant d'ajustements et de corrections de bugs que possible. Cette mise à jour de novembre corrigera plus de 200 bugs, améliorera la stabilité et se focalisera en particulier sur les défis, la stabilité générale du jeu et la coop. Nous sommes bien conscients des difficultés rencontrées par certains joueurs en coop. Nous sommes navrés que la résolution de ces problèmes prenne plus de temps que prévu ; nous tenons à tester les correctifs comme il se doit. Toujours concernant la coop, nous savons également que le jeu n'indique pas toujours clairement comment et quand elle est possible. Nous sommes donc en train de remédier à cela. En attendant, n'hésitez pas à consulter le guide de coop. Il vous donnera plus d'informations sur la meilleure façon de vous amuser dans Santo Ileso avec un ami ! AMÉLIORATION CONTINUE DE L'EXPÉRIENCE DE JEU Cette mise à jour de novembre marquera également le début d'une série de modifications et d'ajouts de fonctionnalités qui amélioreront le jeu. Ces améliorations incluront des propositions émises par les joueurs : rendre certaines activités moins répétitives, rendre les défis plus gratifiants, fluidifier la gestion des véhicules, améliorer les fonctionnalités de vibrations et tactiles, et plus encore. Ceci dit, ces améliorations de l'expérience de jeu ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ce sont des changements que nous pouvons apporter rapidement pendant que nous travaillons sur des refontes plus importantes basées sur vos retours. Nous comptons vous tenir au courant plus régulièrement à l'avenir sur les modifications que nous préparons et sur leur date de sortie ! NOUVEAU DLC COSMÉTIQUE POUR 2022 Bien que la sortie de nouveau contenu ne soit pas notre priorité pour le moment, nous réservons tout de même à nos joueurs des nouveautés sympathiques pour 2022. Aujourd'hui, nous sortons le premier pack cosmétique Front to Back ; il est disponible pour tous les joueurs, et ce gratuitement. Si vous possédez le jeu, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans la boutique de la plateforme et télécharger le pack. D'autres sortiront cette année pour tous les joueurs, ainsi que plusieurs packs cosmétiques offerts exclusivement aux joueurs possédant l'Expansion Pass. Ce dernier sera disponible à l'achat ce mois-ci. Notez que vous avez déjà l'Expansion Pass si vous possédez l'édition Gold, Platinum ou Notorious de Saints Row. 2023 ET AU-DELÀ Comme annoncé en début d'article, nous avons l'intention de continuer à développer Saints Row sur le long terme. 2023 sera une grosse année pour les joueurs de Saints Row : nouveau contenu, y compris du nouveau contenu d'histoire (inclus dans l'Expansion Pass, mais également disponible à l'achat), de nouvelles expériences de jeu gratuites et zones de la ville à explorer. Tout ceci sera bien entendu accompagné de correctifs, de packs gratuits et d'autres contenus que nous ne pouvons pas encore vous dévoiler. Restez à l'affût pour connaître notre avancée sur les futures mises à jour de Saints Row. Merci encore pour tout votre soutien. C'est un grand plaisir de voir tout ce que vous faites dans Santo Ileso et nous avons hâte de vous donner plus d'opportunités de vous amuser ! - L'équipe de Volition

