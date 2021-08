Saints Row : premier vrai aperçu du gameplay en vidéo, un point sur les éditions spéciales, l'Expansion Pass et les DLC bonus

La révélation de Saints Row fut l'une des annonces majeures de cette gamescom 2021. Ce reboot mettra un coup de frein à la folie démesurée des derniers volets pour revenir à une nouvelle guerre des gangs entre Los Panteros, Marshall Defense Industries et The Idols, jouable seule ou avec un ami en drop-in drop-out.

L'introduction du jeu s'était terminée sur un très court teaser du gameplay, mais nous pouvons déjà en découvrir bien plus avec la vidéo Welcome To Santo Ileso diffusée en cette fin de semaine. La doubleuse du personnage The Boss, Bryce Charles, et les développeurs de Volition reviennent pendant 7 minutes sur l'ambition de l'équipe pour proposer le meilleur volet de la saga, les 4 protagonistes et les principaux clans. Et surtout, ils montrent donc au passage des séquences in-game avec de l'action explosive façon TPS, de la conduite de bagnoles et d'hélicoptères très arcade, et plus encore.

Sinon, pour ceux qui auraient manqué l'information, plusieurs bonus et éditions spéciales sont prévues en précommande, même si celles-ci ne sont à priori pas encore ouvertes. Les réservations seront ainsi récompensées par l'offre d'un Idols Anarchy Pack avec un Casque de DJ des Idoles, une Batte lumineuse des Idoles et un Grouilleur des sables des Idoles. En numérique, vous pourrez vous offrir une édition Criminal Customs comprenant « la voiture décapotable personnalisée des Saints et la tout aussi emblématique veste personnalisée des Saints », la Gold Edition à 99,99 € incluant un futur Expansion Pass, ou une Platinum Edition à 109,99 € qui ajoute Saints Row: The Third - Remastered. En physique, la Notorious Edition renfermera elle aussi l'Expansion Pass, le bundle d'objets numériques Lost Panteros Muscle, et surtout un steelbook, un packaging premium, un mini artbook, un poster, 4 cartes postales et 4 portraits des personnages.



La date de sortie de Saints Row est fixée au 25 février 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

