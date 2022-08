Saints Row : un trailer de 6 minutes pour tout savoir de l'univers et du gameplay

Avec un report de 5 mois dans les pattes, la promotion de Saints Row a été plus longue qu'initialement prévu, nous permettant de découvrir l'univers et le gameplay du reboot à bien des reprises. Mais pour ceux qui souhaiteraient un récapitulatif du contenu et des ambitions de l'expérience, Volition a préparé une bande-annonce de près de 6 minutes offrant un tour du propriétaire.

Vous ne savez pas qui sont les gangs de Santo Ileso ? Vous voulez en apprendre davantage sur les activités que vous pourrez mener en tant que criminel ? Envie d'un tour d'horizon des armes, véhicules et du combat au corps-à-corps, ou même des possibilités de personnalisation du héros ? Alors c'est par ici que ça passe.



La date de sortie de Saints Row, c'est toujours pour le 22 août 2022 (sans faute) sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire en D1 Edition à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.



