Saints Row : une démo gratuite Boss Factory pour créer son personnage avant la sortie disponible

Suite à un lourd report, Saints Row est maintenant attendu pour cet été, ce qui n'empêche pas les fans d'être toujours assez dubitatifs quant à ce qui a déjà été montré par Deep Silver et Volition. Les développeurs continuent néanmoins sur leur lancée en dévoilant davantage le projet lors du Summer Game Fest.

Surtout, le titre accueille dès aujourd'hui une démo Boss Factory sur consoles et ordinateur personnel. Il ne s'agit pas d'un extrait du jeu, mais d'une application gratuite pour créer et personnaliser notre dirigeant de gang avant le lancement. Elle est disponible gratuitement, bien évidemment, permettra d'importer sa création ou celle d'autres joueurs dans le jeu final, et débloquera 2 casques luminescents exclusifs. Tous ceux qui l'utiliseront pourront sinon générer des fonds d'écran, bannières et avatars avec leur héros personnalisé.

La date de sortie de Saints Row est fixée au 23 août 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 62,49 € sur Amazon.fr.

