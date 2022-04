Saints Row nous présente sa personnalisation poussée à l'extrême en vidéo

Initialement, Volition et Deep Silver comptaient sortir le reboot Saints Row en février dernier, mais ont préféré reporter sa date de sortie au 23 août prochain. Avec les mastodontes sortis au même moment en ce début d'année, ce fut une sage décision, surtout que ce nouvel épisode a de quoi diviser en termes d'ambiance, il n'y a qu'à voir la bande-annonce des Game Awards pour s'en rendre compte.

Bonne nouvelle si vous l'attendez, les développeurs de Volition vont nous le présenter plus en détail la semaine prochaine, le mercredi 20 avril à 21h00, ce qui sera toujours bien mieux à regarder que le débat politique diffusé au même moment... Vous pourrez suivre le tout depuis le flux vidéo YouTube ci-dessus ou sur Twitch. Nous y découvrirons un aperçu des options de personnalisation pour notre personnage, les véhicules et les armes, et avons déjà la certitude qu'un trailer, des interviews et diverses informations inédites y seront partagés, le tout présenté par l'actrice Mica Burton.

Mise à jour : vous pouvez donc revoir l'intégralité de la présentation ou simplement la longue bande-annonce montrant bien des facettes de la customisation ci-dessous. Volition a clairement pensé son jeu pour nous offrir une gigantesque liberté créative. Nous pourrons donc créer notre personnage de la tête aux pieds, avec la possibilité de déformer sa tête ou de lui appliquer des prothèses, une super initiative pour les personnes en situation de handicap souhaitant s'identifier à leur avatar virtuel. Coiffure, dentition, pilosité faciale, tout y passera avec de nombreuses textures, le choix des couleurs et bien plus encore. 8 voix différentes seront aussi incluses.

Les véhicules aussi auront droit à ce souci du détail, pour des séances de tuning intenses, avec des pièces pouvant être achetées chez Jim Rob's (n'inversez surtout pas les initiales...) pour par exemple ajouter de la nitro ou équiper notre bolide pour du off-road. D'ailleurs, des chars, hélicoptères, bateaux et même des hoverboards seront disponibles, tous personnalisables à loisir. Il sera possible d'ajouter un câble pour tirer d'autres véhicules avec le nôtre et même de l'équiper d'un siège éjectable pour nous propulser en l'air et ensuite utiliser notre wingsuit pour voler !

Nous pourrons également personnaliser notre style par les vêtements (ou le laisser à poil), de nombreux accessoires et même des emotes. Les armes auront leurs décalcomanies, textures et autres éléments modifiables, et il sera possible de modifier leur apparence sans entraver leurs performances. Les exemples donnés ont été ceux d'un lance-roquettes ressemblant à un étui à violon et un parapluie en guise de fusil. Si vous envisagez de recréer le Pingouin de Batman, vous savez désormais quoi faire.

Enfin, le QG des Saints situé dans une église sera lui aussi à modifier selon nos goûts, à l'extérieur comme à l'intérieur, avec des collectibles pour le meubler, une armurerie et un garage intégré, mais aussi une carte permettant de gérer notre empire au 2e étage. Et comme le boss, c'est nous, les membres du gang auront un dress code choisi par nos soins et rouleront dans les voitures de notre choix. Malgré le côté totalement décalé pouvant être appliqué, ce sera à nous de décider si nous souhaitons que les Saints aient l'air sérieux ou non. L'ensemble aurait presque de quoi nous rappeler Saints Row 2 de par certains côtés, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Saints Row sortira pour rappel sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store). Vous pouvez le précommander dès 52,49 € sur Amazon.