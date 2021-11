Saints Row : la date de sortie reportée, faites semblant d'être surpris

Autant se l'avouer, la sauce n'a pas encore vraiment pris autour de Saints Row, le reboot dans la région rurale désertique fictive de Santo Ileso. Les joueurs ne semblent globalement pas avoir été convaincus par le gameplay présenté jusqu'à présent, même s'il faudra comme toujours attendre d'avoir le produit final entre les mains pour le juger. Il faudra d'ailleurs patienter un peu plus pour le faire, car sa date de sortie vient d'être reportée.



Volition vient d'annoncer que Saints Row ne verrait plus le jour le 25 février, mais le 23 août 2022. Ce décalage du lancement de près de 6 mois n'est pas là pour changer la vision du projet, mais simplement laisser plus de temps à l'équipe de peaufiner son bébé en ces temps compliqués de crise sanitaire, un grand classique. Et, ce n'est pas officiellement dit, mais cela lui évitera aussi de sortir à la même période qu'Horizon Forbidden West et Elden Ring...

Saints Row ne sortira plus à la date initialement annoncée du 25 février 2022, mais sera lancé dans le monde entier le 23 août 2022.

Notre priorité est de créer le meilleur jeu de Saints Row à ce jour et, si nous sortions à la date originale, il ne serait pas à la hauteur des normes que nous nous sommes fixées, et que vous attendez et méritez. L'équipe a juste besoin de plus de temps pour rendre justice à notre vision ; nous sommes en train de peaufiner et il n'y aura pas beaucoup de changements dans le jeu en dehors de la qualité globale et du polissage.

En toute honnêteté, nous avons sous-estimé l'impact que COVID aurait sur notre emploi du temps, même si tout le monde s'est très rapidement adapté au travail à domicile et a continué à être incroyablement productif.

Cependant, en raison de la taille et de la portée de notre nouveau Saints Row, il est devenu évident que pour créer le meilleur jeu possible, nous devons donner plus de temps à notre équipe pour perfectionner leur création.

Comme mentionné lorsque nous avons annoncé Saints Row en août, ce sera le plus grand et le meilleur jeu de Saints Row de tous les temps et, afin d'atteindre notre objectif, nous nous sommes fixés un laps de temps généreux, mais essentiel, pour réaliser nos ambitions.

Rassurez-vous, il n'y aura aucun changement dans l'histoire ou les personnages ou tout ce que nous avons imaginé avec amour au cours des dernières années et déjà partagé avec vous.

Au cours des deux dernières années, tous les pans de l'industrie du divertissement ont été affectés/impactés d'une manière ou d'une autre. En tant que joueurs nous-mêmes, nous savons ce que c'est que d'avoir quelque chose de retardé alors que vous l'attendiez avec impatience ; c'est frustrant et vous vous sentez déçu. Mais nous savons aussi que lorsque nous aurons enfin Saints Row entre nos mains, cela aura valu la peine d'attendre. C'est notre priorité absolue de bien faire les choses.