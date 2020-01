Saints Row IV: Re-Elected, un portage Switch et sa date de sortie en fuite ?

Les joueurs attendent impatiemment des nouvelles de Saints Row V, que Volition et Deep Silver teasent depuis quelque temps déjà. Les joueurs ont pu patienter en retrouvant Saints Row: The Third - The Full Package sur Nintendo Switch.

Et il se pourrait qu'un autre portage sur la console nomade soit prévu avant la révélation du cinquième volet. Un revendeur a peut-être commis une gaffe en affichant une édition Switch de Saints Row IV: Re-Elected dans son catalogue et il est français cette fois, car il s'agit de Cultura. La page a depuis été supprimée, et comportait peu d'informations sur cette édition, en dehors de son code unique EAN. Celui-ci a permis de retrouver une page produit chez un distributeur français, qui parle d'une édition PS4 avec le même code-barres (il s'agirait alors d'une erreur au niveau de la console mentionnée), et donne surtout une date de sortie, le 27 mars 2020.

Ça tombe bien, c'est un vendredi, et c'est un jour apprécié pour les sorties sur Switch. De l'existence du portage à la date de lancement, tout paraît cohérent et recevable, reste désormais à attendre la confirmation de Deep Silver pour être sûr de tout cela. Surviendra-t-elle lors du fameux prochain Nintendo Direct que tout le monde espère pour ce mois-ci ?

