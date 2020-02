Saints Row IV: Re-Elected, la version Switch fait encore parler d'elle et de sa date de sortie

La Nintendo Switch peut déjà apprécier Saints Row: The Third - The Full Package depuis quelques mois, mais elle devrait accueillir sa suite d'ici très peu de temps.

Plusieurs revendeurs français ont en effet listé une édition de Saints Row IV: Re-Elected pour la console de Nintendo, évoquant alors une date de sortie fixée au 27 mars 2020 en physique comme en numérique. C'est désormais au tour d'Amazon.com de vendre la mèche, avec une jaquette, une confirmation de cette même date de lancement et quelques images, qui semblent être de simples visuels promotionnels repris des versions passées.

Tout porte donc à croire que Saints Row IV: Re-Elected, qui comprend tous les DLC sortis pour le jeu de base, verra bien le jour dans un mois et demi sur Switch, reste désormais à attendre la confirmation de Deep Silver pour en être entièrement assuré. L'histoire ne dit pas encore si Saints Row: Gat Out of Hell, le spin-off paru à la même période que le quatrième volet, a lui prévu d'être porté sur la console hybride.