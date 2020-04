Saints Row: The Third Remastered confirmé sur PC, PS4 et Xbox One, avec une date de sortie et une comparaison vidéo

Le suspense aura été de courte durée autour de Saints Row: The Third Remastered. Son existence a fuité ce week-end, et voilà que Deep Silver le dévoile officiellement avec une bande-annonce de circonstance.

Après un Saints Row: The Third - The Full Package sur Switch, au tour donc d'une édition PC, PS4 et Xbox One avec une refonte technique appréciable. Saints Row: The Third Remastered a été revu et corrigé au niveau de ses textures et de ses modèles, alors que plus de 4 000 éléments ont été retravaillés par Sperasoft. Décors, véhicules, personnages, effets visuels et bien plus profiteront d'un nouveau moteur d'éclairage pour de meilleures qualités graphiques. Une bande-annonce compare d'ailleurs la nouvelle mouture à l'originale, histoire de nous montrer le chemin parcouru.

Le portage fera ainsi office d'édition ultime et comprendra tous les DLC du jeu de 2011, dont les extensions Genkibowl VII, Gangstas in Space et The Trouble With Clones. Saints Row: The Third Remastered est déjà prêt à voir le jour : sa date de sortie est calée au 22 mai 2020 sur consoles modernes et ordinateurs personnels.