Saints Row: The Third Remastered, les versions PS5 et Xbox Series X | S se lancent en vidéo

Il y a quelques jours seulement, Deep Silver et Volition annonçaient l'arrivée imminente de Saints Row: The Third Remastered sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, avec des améliorations techniques profitant de la puissance des nouvelles consoles de salon. Le titre est déjà disponible, place à la bande-annonce de lancement :

Saints Row: The Third Remastered bénéficie ainsi de temps de chargement réduits, et d'améliorations graphiques qui rendent le titre aussi beau que sur PC avec les réglages en Ultra. Sur PS5, le jeu peut tourner en 4K dynamique à 60 fps avec des effets de couleur mauve sur la DualSense, tandis que sur Xbox Series X, les joueurs ont le choix entre du 1080p/60 fps ou 4K/30 fps.

Si vous avez déjà Saints Row: The Third Remastered sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour est gratuite, vous pouvez sinon acheter le jeu à 25,19 € sur Amazon.

