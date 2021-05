Saints Row: The Third Remastered, des versions PS5 et Xbox Series X et S de sortie très bientôt, avec un petit plus pour la DualSense

Après avoir proposé Saints Row: The Third - Full Package sur Nintendo Switch en 2019, Volition et Sperasoft se sont fait plaisir en ressortant aussi le titre sur PC, PS4 et Xbox One l'année suivante sous le nom de Saints Row: The Third Remastered. Les fans espèrent depuis l'annonce d'un épisode original, promis de longue date, mais c'est bien ce populaire volet qui refait parler de lui cette semaine.



Vous l'aurez compris, le jeu va atterrir sur les seules consoles actuelles qui lui manquent, les PS5 et Xbox Series X | S. Saints Row: The Third Remastered va être porté sur next-gen, avec des améliorations graphiques lui permettant d'atteindre l'équivalent de la configuration Ultra sur PC. Au programme, une résolution 4K dynamique et du 60 fps sur PS5, et la possibilité de choisir entre les performances et la qualité avec des modes 60 fps/1080p et 30 fps/4K sur Xbox Series X. Des temps de chargement améliorés sont promis et, cerise sur le gâteau, la DualSense brillera en mauve pendant nos parties.



Saints Row: The Third Remastered sera gratuit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X | S pour les possesseurs d'une version PS4 ou Xbox One, et sera disponible sur next-gen dès ce 25 mai 2021 ! À noter que le projet en profitera pour débarquer sur GOG.com dès ce 22 mai, pour compléter sa présence sur Steam. Il peut être acheté à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Saints Row: The Third Remastered, le fun n'a pas d'âge