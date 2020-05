Saints Row: The Third Remastered, les Saints sèment le chaos dans une délirante bande-annonce de lancement

Après un détour plutôt réussi sur Switch dans une édition complète The Full Package, le troisième épisode de la licence de Volition fait à présent son arrivée sur PS4 et Xbox, et son retour sur PC via l'Epic Games Store dans Saints Row: The Third Remastered. Cette ultime version du GTA-like bourré d'humour est de sortie ce vendredi 22 mai, alors place à sa bande-annonce de lancement.

Les promesses de ce remaster réalisé par Sperasoft sont simples, à savoir que les environnements de Steelport ont été remaniés, les effets visuels et personnages améliorés, un moteur dédié à la lumière intégré et l'ensemble des véhicules et armes redesignés. Tous les DLC sont de plus inclus et il est possible d'y jouer en coopération pour deux fois plus de fun. Et histoire de vous rafraîchir la mémoire, voici ce que raconte l'histoire :

Des années après avoir pris le contrôle de Stilwater, les Third Street Saints sont passés du statut de gang de rue à celui de véritable marque connue et reconnue : des baskets Saints aux boissons énergétiques Saints en passant par les poupées-qui-hochent-la-tête à l'effigie de Johnny Gat, on les retrouve partout. Les Saints sont les rois de Stilwater, mais leur célébrité n'est évidemment pas passée inaperçue. Le Syndicat, une légendaire fraternité criminelle possédant des hommes partout dans le monde, s'intéresse à eux et réclame son tribut. Refusant de céder devant le Syndicat, vous portez le combat jusqu'à Steelport, métropole autrefois fière, mais qui sous la houlette du Syndicat est devenue un repaire du vice. Sautez en parachute à bord d'un char, demandez une frappe aérienne guidée par satellite sur un gang de catcheurs mexicains et affrontez seul des escouades de mercenaires aguerris dans des scénarios plus fous les uns que les autres.

Désormais, tous les regards vont se tourner vers le prochain épisode en développement et dont nous ne savons strictement rien à l'heure actuelle, en espérant qu'il conserve un minimum de sérieux comme dans ce Saints Row: The Third Remastered, sans les délires avec les aliens et l'enfer.