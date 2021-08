Epic Games Store : Saints Row: The Third Remastered et Automachef gratuits cette semaine, un jeu mêlant flipper et plateformes offert ensuite

C'est un reboot baptisé Saints Row qui a marqué la gamescom Opening Night Live de ce soir, avec une approche un peu différente des derniers épisodes. Histoire de marquer le coup de cette annonce, Deep Silver et Volition se sont associés à l'Epic Games Store pour offrir Saints Row: The Third Remastered.



Il rejoint Automachef dans la liste des jeux gratuits jusqu'au 2 septembre, même si ce dernier ne sera accessible qu'à partir de demain, chassant Yooka-Laylee et Void Bastards. Pour le lien de téléchargement et les présentations, ça se passe ci-dessous.

Saints Row: The Third Remastered

Saints Row: The Third Remastered vous permet d'incarner les Saints au sommet de leur puissance et de vivre chaque instant pour le montrer. C'est votre ville ; vos règles. Remasterisée avec des graphismes améliorés, Steelport, la ville originelle du péché, n'a jamais paru aussi belle noyée dans le sexe, la drogue et les armes.

Les Saints de 3rd Street, des années après s’être emparés de Stilwater, sont passés de gang urbain à marque reconnue : on trouve dans chaque magasin les mêmes baskets des Saints, les mêmes boissons énergisantes des Saints et les mêmes figurines miniatures de Johnny Gat. Les Saints sont les rois de Stilwater, mais leur renommée ne passe pas inaperçue. Le Syndicat, un conglomérat de gangs légendaire présent aux quatre coins du monde, a désormais le doigt pointé sur les Saints et exige son tribut.