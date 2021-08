GC2021 : Saints Row, retour à la guerre des gangs dans un reboot déjanté déjà daté par une cinématique sous tension

Cela fait déjà deux ans que Deep Silver et Volition ont officialisé le développement d'un nouveau jeu Saints Row, le dernier véritable épisode en date étant tout de même Saints Row IV paru en 2013. Depuis, nous patientons et avons appris il y a quelques jours que les développeurs ont opté pour un reboot de la licence, qui s'éloignait toujours plus de son statut de simple GTA-like en partant dans de sacrés délires au fil de ses itérations. C'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2021 que les présentations viennent d'être faites avec ce Saints Row nouveau, cuvée 2022.

Pour commencer, reboot oblige, le jeu se nomme tout simplement Saints Row, faisant table rase d'une quelconque numérotation et de tout l'univers précédemment mis en scène. Nous y incarnerons un personnage créé par nos soins dans la ville de Santo Ileso où nous prendrons part à une guerre de gangs face aux Los Panteros, Marshall Defense Industries et The Idols afin d'imposer notre domination avec nos trois potes en vue de bâtir un empire du crime. La cinématique d'annonce du jeu donne le ton, ça ne manquera pas d'humour !

Assistez à la naissance des Saints. Dans ce monde rongé par le crime et où les factions en quête de pouvoir s’entretuent, une bande de jeunes amis partis de rien entame sa propre aventure criminelle pour la gloire et le succès. Découvrez le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés pour Saints Row. Le monde unique et tentaculaire de Santo Ileso sert de toile de fond à cet immense sandbox sauvage. Usez d’armes, de véhicules et de combinaisons ailées pour vous hisser au sommet au fil d’opérations à sensations fortes, d’aventures criminelles et de missions de gros calibre. Vous incarnez le futur boss. Aux côtés de Neenah, de Kevin et d’Eli, vous formez les Saints et vous attaquez aux Panteros, aux Idoles et à Marshall en étendant votre empire dans les rues de Santo Ileso pour en prendre le contrôle. Dans le fond, Saints Row retrace l’histoire d’une start-up, sauf que les Saints opèrent dans le crime. Bienvenue à Santo Ileso, une ville fictive pleine d’animation située au cœur du sud-ouest américain. Dans ce monde rongé par le crime et où les factions en quête de pouvoir s’entretuent, une bande de jeunes amis partis de rien entame sa propre aventure criminelle pour la gloire et le succès. Découvrez le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés pour Saints Row. Le monde unique et tentaculaire de Santo Ileso sert de toile de fond à cet immense sandbox sauvage. Usez d’armes, de véhicules et de combinaisons ailées pour vous hisser au sommet au fil d’opérations à sensations fortes, d’aventures criminelles et de missions de gros calibre. Assistez à la naissance des Saints : découvrez les origines de cette saga de jeux d’action à succès au long d’une histoire criblée de criminalité, de scènes spectaculaires et des surprises typiques de la série et de son humour.

: découvrez les origines de cette saga de jeux d’action à succès au long d’une histoire criblée de criminalité, de scènes spectaculaires et des surprises typiques de la série et de son humour. Entrez dans le Weird Wild West : plongez dans Santo Ileso, le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés pour Saints Row, réparti en neuf quartiers uniques enveloppés par l’immense et majestueux désert du Sud-ouest.

: plongez dans Santo Ileso, le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés pour Saints Row, réparti en neuf quartiers uniques enveloppés par l’immense et majestueux désert du Sud-ouest. Érigez votre empire criminel : prenez le contrôle de la ville, rue par rue. Partez en guerre contre les factions ennemies et resserrez votre étreinte grâce à des entreprises criminelles ingénieuses.

: prenez le contrôle de la ville, rue par rue. Partez en guerre contre les factions ennemies et resserrez votre étreinte grâce à des entreprises criminelles ingénieuses. Prenez les armes, TOUTES SORTES d’armes : tirez au jugé, arrosez au lance-roquettes ou anéantissez brutalement vos ennemis au corps-à-corps. Testez toute une gamme d’armes classiques ou exotiques, toutes personnalisables, toutes aussi mortelles qu’amusantes.

: tirez au jugé, arrosez au lance-roquettes ou anéantissez brutalement vos ennemis au corps-à-corps. Testez toute une gamme d’armes classiques ou exotiques, toutes personnalisables, toutes aussi mortelles qu’amusantes. Sillonnez les rues et le ciel : traversez les environnements urbains et désertiques à toute vitesse aux commandes d’un large éventail de voitures, motos, avions, hélicoptères, VTOL, hoverbikes, hoverboards et karts, à moins que vous ne préfériez enfiler votre combinaison ailée.

: traversez les environnements urbains et désertiques à toute vitesse aux commandes d’un large éventail de voitures, motos, avions, hélicoptères, VTOL, hoverbikes, hoverboards et karts, à moins que vous ne préfériez enfiler votre combinaison ailée. Personnalisez comme jamais : créez le boss de vos rêves grâce aux fonctions de personnalisation de personnage les plus complètes de la saga, puis apportez les touches finales avec les options incroyables proposées pour les armes et les véhicules.

: créez le boss de vos rêves grâce aux fonctions de personnalisation de personnage les plus complètes de la saga, puis apportez les touches finales avec les options incroyables proposées pour les armes et les véhicules. Coopération fluide : invitez un ami à venir se délecter de tout ce que le jeu a à offrir ou rejoignez-le à tout moment sans jamais devoir sortir de l’action et sans contrainte de réseau. Coopérez efficacement ou jouez des tours à vos coéquipiers. Après tout, c’est qui le boss ?

Saints Row sortira le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (EGS) et les précommandes donneront accès à l'Idols Anarchy Pack. Si l'envie vous prend de replonger dans l'ancienne continuité, Saints Row: The Third Remastered est vendu 24,70 € sur PS4 par Amazon.