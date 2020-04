Saints Row: The Third Remastered bientôt sur PS4, Xbox One et PC ?

Saints Row V est bel et bien en développement, mais Volition n'est pas encore prêt à nous en dire plus à son sujet. La franchise a cependant continué à faire parler d'elle avec des portages Switch, d'abord avec Saints Row: The Third - The Full Package, puis avec Saints Row IV: Re-Elected.

Et il se pourrait que la franchise ait encore un petit détour à faire avant d'aller vers l'avant. L'ESRB vient d'enregistrer un certain Saints Row: The Third Remastered dans sa base de données, avec à priori des versions PS4, Xbox One et PC prévues. Vous le savez, il y a rarement de fumée sans feu avec l'organisme de classification des jeux vidéo d'Amérique du Nord : si un titre est évalué, c'est très certainement qu'il va voir le jour, et même que son processus créatif est bien avancé.

Près de neuf ans après sa sortie sur la génération PS3/Xbox 360, Saints Row: The Third devrait donc revenir avec des graphismes adaptés aux consoles modernes, et probablement tous les DLC sortis à ce jour. Reste désormais à connaître sa date de sortie, qui ne viendra certainement qu'avec la confirmation de Deep Silver.