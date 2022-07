Saints Row : cette fois, plus de retard, le jeu est gold

La tournure prise par Saints Row, le reboot à Santo Ileso au cœur d'une toute nouvelle guerre des gangs, interroge encore de nombreux joueurs. La hype ne semble pas au summum autour du projet de Volition et Deep Silver, qui ont d'ailleurs repoussé le jeu de plusieurs mois pour relever sa qualité.

#SaintsRow is officially gold - locked and loaded for August 23 - pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f — Saints Row (@SaintsRow) July 19, 2022

Faut-il craindre un nouveau report à l'approche du lancement ? Non, rassurez-vous. Les développeurs viennent de confirmer qu'ils avaient terminé le développement et que Saints Row était donc gold : il leur reste un tout petit peu plus d'un mois pour fignoler les derniers aspects techniques et satisfaire le plus grand nombre à la date de sortie, le 23 août 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.

Pour les curieux, Saints Row peut être précommandé à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

