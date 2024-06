Civilization VII : un visuel officialise le jeu avant l'heure, coup dur pour les fans de Borderlands...

Nous ne rappellerons jamais assez qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que les insiders balancent sur la Toile et cela se vérifie à nouveau à l'approche du Summer Game Fest Live 2024. Le mois dernier, 2K Games annonçait qu'il effectuerait une annonce à cette occasion concernant l'une de ses franchises « les plus grosses et les plus appréciées ». Tout le monde a directement pensé à Borderlands, Mafia ou encore BioShock, ce qui n'a rien d'étonnant. Kurakasis a en début de semaine indiqué du côté de eXputer qu'il était sûr qu'il s'agissait de Borderlands 4, avant de se rétracter plus tôt dans la journée et de s'excuser... Et il a sans doute bien fait, bien que trop tard, car tout porte à croire désormais que la fameuse licence en question n'est autre que... Civilization ! Bien que populaire, ça jette tout de même un froid.

C'est sur Reddit qu'un utilisateur a posté sa trouvaille, à savoir une bannière qui était visible sur le site officiel de 2K Games. Gematsu a de son côté partagé un lien vers le visuel, prouvant la véracité de l'information. Bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri de plusieurs annonces venant de 2K, mais ne soyez pas déçus s'il n'y a que ce Civilization VII d'introduit cette nuit, qui devrait ravir les amateurs de jeux de stratégie au tour par tour. Il ne sort d'ailleurs pas de nulle part, puisque nous savons depuis février 2023 qu'un nouvel épisode est en développement.

Le dernier épisode en date, Civilization VI, était paru en 2016 sur PC et Mac avant d'être porté sur mobiles et consoles les années suivantes (Switch, PS4 et Xbox One), puis de bénéficier des extensions Rise and Fall et Gathering Storm.

