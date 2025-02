Civilization VII annoncé en VR, mais sur très peu de casques

Firaxis Games et 2K Games ont lancé la semaine dernière Sid Meier's Civilization VII et le titre peine à convaincre pleinement les fans. Si les joueurs apprécient la refonte du gameplay, autant pour les néophytes que les habitués de la franchise, le titre souffre de beaucoup de soucis techniques. Les développeurs ont déjà annoncé des mises à jour, notamment pour améliorer l'interface utilisateur et rajouter des fonctionnalités. Mais un autre projet est également dans les tuyaux en parallèle.

2K Games et Firaxis Games se sont associés à PlaySide Studios pour développer Sid Meier's Civilization VII VR, une version en réalité virtuelle de leur 4X. Les joueurs vont pouvoir redécouvrir le dernier opus de la licence avec une nouvelle perspective, permettant de voir le plateau de jeu au milieu de leur salon et de déplacer ses troupes avec les manettes Touch Plus.

SID MEIER'S CIVILIZATION VII - VR



La série de stratégie primée Civilization arrive en réalité virtuelle et mixte pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Découvrez un nouveau chapitre révolutionnaire de Firaxis Games avec Sid Meier's Civilization VII - VR, uniquement sur Meta Quest 3 et 3S. Prenez place à la table de commandement et plongez-vous dans la construction d'un empire qui résistera à l'épreuve du temps. Tracez la voie de votre peuple, engagez-vous avec d'autres dirigeants, recherchez des avancées technologiques et conquérez ou coopérez avec des civilisations rivales tout en explorant les confins du monde inconnu. UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE DE CIVILISATION EN VR/MR



Profitez de Civilization d'un point de vue unique, que vous regardiez d'en haut de la carte ou que vous vous penchiez complètement pour apprécier les détails les plus fins de chaque bâtiment et unité. RENCONTREZ DES LEADERS VISIONNAIRES EN FACE À FACE



Des dirigeants mondiaux emblématiques entourent la table de commandement, réagissant chaque fois que vous forgez des alliances ou déclarez la guerre. VOTRE EMPIRE ENTRE DANS VOTRE RÉALITÉ



Prenez le contrôle avec la nouvelle interface conçue pour Meta Quest 3 et 3S, vous permettant de changer de point de vue à volonté et d'intégrer la Table de commandement dans votre environnement avec une réalité mixte dynamique. CONQUÉRIR OU COOPÉRER



Jouez en solo ou participez à des matchs multijoueurs en ligne avec jusqu'à trois autres joueurs de Meta Quest 3 et 3S.

Sid Meier's Civilization VII VR est attendu dans le courant du printemps 2025, exclusivement sur les casques Meta Quest 3 et 3S.