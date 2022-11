Conférence Pimax Frontier : annonce de la Pimax Portal, console portable VR, mais pas que...

Annoncée contre toute attente, la Pimax Portal est une agréable surprise dans le monde de la réalité virtuelle. Conscient que nos casques VR autonomes fonctionnent sous Android, le constructeur chinois a eu la bonne idée de lier les deux mondes : une console portable qui peut s'enficher dans un casque VR, mais pas que...

En prévente au même moment que le PSVR 2, soit le 15 novembre, Pimax présente le concept de son appareil via une campagne Kickstarter. Nous pouvons apercevoir sur la vidéo d'annonce bien trop d'appareils (Pimax Portal, Pimax Portal XL, Pimax Mini Station, Pimax Powerstation, Portal Dock...) pour rendre le message compréhensible. Nous avons donc choisi de regrouper le tout de manière plus pertinente.

Pimax Portal (console et contrôleurs - De 299 $ à 559 $)







3 modèles : 299 $ (128 Go), 399 $ (256 Go) et 549 $ (QLED + Mini LED + HDR + 256 Go).

: 299 $ (128 Go), 399 $ (256 Go) et 549 $ (QLED + Mini LED + HDR + 256 Go). Processeur : Snapdragon XR2 (le même qui équipe le Meta Quest 2, le PICO 4...).

: Snapdragon XR2 (le même qui équipe le Meta Quest 2, le PICO 4...). Technologie des dalles : non renseignée sur la version de base, QLED + Mini LED + HDR + 144 Hz pour la version à 549 $.

: non renseignée sur la version de base, QLED + Mini LED + HDR + 144 Hz pour la version à 549 $. Résolution : 4K.

: 4K. Taille d'écran : 5,5 pouces.

: 5,5 pouces. PPD : 27.

: 27. Sortie : Mini-HDMI.

: Mini-HDMI. Entrée : Micro-SD, port Jack.

: Micro-SD, port Jack. Nombre de caméras : 5.

: 5. Nombre de touches physiques : 32.

: 32. Nombre de touches virtuelles : 8.

: 8. Technologie des contrôleurs : Gâchettes adaptatives, moteurs de vibrations.

: Gâchettes adaptatives, moteurs de vibrations. Technologie sans fil : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1.

: Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1. Technologie de suivi : tracking inside-out et 6 DOF (comme sur les autres casques autonomes).

tracking inside-out et 6 DOF (comme sur les autres casques autonomes). Batterie : non communiqué (mais l'accessoire est annoncé à 50 000 mAh).

Pimax Portal XL (console + contrôleurs + WiGID) - 600 $





Technologie des dalles : QLED + Mini LED + HDR à 120 Hz.

: QLED + Mini LED + HDR à 120 Hz. Taille d'écran : 8,8 pouces.

: 8,8 pouces. Technologie sans fil : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1.

: Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1. Possibilité d'intégrer un module WiGID ou 5G pour plus de performances ou de versatilité (voir photo ci-dessus).

Même autres caractéristiques que la Pimax Portal.

« To Go Where No One Has Gone Before », soit en français « Aller où personne n'est jamais allé », le slogan de Pimax illustre à merveille ce vers quoi tend le constructeur chinois. Ce dernier a repéré les faiblesses et les contraintes de la concurrence pour proposer la solution qui permettrait de combler les lacunes et besoins.

Le premier, c'est d'augmenter le DPI de la console portable, autrement dit, ne plus voir les pixels à l'écran. Pimax explique que le DPI est basé sur la distance entre notre main et notre smartphone. Mais lorsque nous nous concentrons, nous avons tendance (habitude qui remonte à l'ère préhistorique) à rapprocher l'objet qui nous paraît important des yeux, et dans le contexte indiqué, en rapprochant davantage l'écran, nous voyons alors les pixels.

Outre la qualité visuelle, le constructeur chinois a aussi appuyé sur la faible puissance des consoles Android et a choisi d'équiper sa console du Snapdragon XR 2, pouvant afficher des performances plus que convaincantes pour les applications Android, pour le retrogaming, ainsi que la VR. Même chose pour l'input lag, celui-ci devrait se trouver sous la barre des 20 ms.

Vous l'aurez compris, la politique de Pimax n'est pas d'être dans le compromis, mais dans une solution tout-en-un vous permettant de ne pas devoir utiliser plusieurs appareils pour diverses utilisations. La console étant pourvue de caméras, il sera possible de l'utiliser pour la Réalité Augmentée (AR) et pour la VR, les caméras servant à suivre les contrôleurs. Il est à noter que celle de l'écran apparaît en couleur sur la Pimax Portal, nous pourrions donc, sans prendre trop de risques, vous affirmez que le passthrough devrait être en couleur, bien que nous ne connaissions pas la définition desdites caméras.

Pour en revenir aux contrôleurs, Pimax fait fort en annonçant pas moins de 32 boutons physiques et 8 boutons virtuels pour parer à toute éventualité et ne pas avoir besoin de recourir à une combinaison de touches lorsque votre jeu en demande que vous n'avez pas. Les titres les plus populaires reconnaîtront la manette Pimax automatiquement et vous pourrez à l'instar des autres consoles Android associer vos boutons à l'interface tactile de l'écran pour rendre compatibles les jeux ne prenant pas en compte de façon native les contrôleurs de la console.

Portal View (casque VR avec 2 systèmes de lentilles)









Choix 1 : Lentilles (Fresnel - à confirmer) pour jouer : 27 PPD, 100° FOV.

: Lentilles (Fresnel - à confirmer) pour jouer : 27 PPD, 100° FOV. Choix 2 : Lentilles (Fresnel - à confirmer) pour regarder des films/séries : 40 PPD, 60° FOV.

: Lentilles (Fresnel - à confirmer) pour regarder des films/séries : 40 PPD, 60° FOV. IPD : 3 crans (comme sur Meta Quest 2).

: 3 crans (comme sur Meta Quest 2). Prix : Portal View + Pimax Portal de base : 450 $ ; Portal View + Pimax Portal QLED : 600 $.

27 PPD, cela permettrait (sur le papier) d'obtenir une netteté 50 % plus importante que les casques concurrents. Nous pouvons également choisir nos lentilles (toutes deux incluses dans le prix) par rapport à notre utilisation ou à notre préférence, avec un FOV moins élevé pour une qualité d'image plus importante ou vice-versa. Là encore, Pimax semble effrayé à l'idée d'oublier des cas d'utilisations (ou use case en anglais), autrement dit, l'entreprise a véritablement conçu son ou ses produits de manière à répondre à toutes les demandes possibles et inimaginables (et encore, lisez la suite, vous n'avez encore rien vu).

Portal Horizon (casque VR à large champ de vision)







FOV : 140°.

: 140°. PPD : 20.

: 20. IPD : 3 crans (comme sur Meta Quest 2).

: 3 crans (comme sur Meta Quest 2). Aucune autre information communiquée.

Pour les amateurs des premiers Pimax qui offraient un très large champ de vision, l'entreprise en propose ici un incomparable tout en maintenant un PPD convenable.

Portal Social Edition (casque VR avec 2 systèmes de lentilles + Eye Tracking + Face Tracking)







Choix 1 : Lentilles (Fresnel - à confirmer) pour jouer : 27 PPD, 100° FOV.

: Lentilles (Fresnel - à confirmer) pour jouer : 27 PPD, 100° FOV. Choix 2 : Lentilles (Fresnel - à confirmer) pour regarder des films/séries : 40 PPD, 60° FOV.

: Lentilles (Fresnel - à confirmer) pour regarder des films/séries : 40 PPD, 60° FOV. Technologie de suivi : Inside-Out, 6DOF, Eye Tracking, Face Tracking.

: Inside-Out, 6DOF, Eye Tracking, Face Tracking. IPD : 3 crans (comme sur Meta Quest 2).

: 3 crans (comme sur Meta Quest 2). Aucune autre information communiquée.

Pimax Mini Station (mini PC de streaming)









Processeur : AMD 6800U (même processeur que l'Aya Neo 2).

: AMD 6800U (même processeur que l'Aya Neo 2). RAM : 32 Go RAM (pas de précision sur la fréquence et sa génération).

: 32 Go RAM (pas de précision sur la fréquence et sa génération). Stockage : 1 To SSD.

: 1 To SSD. Technologie sans-fil : WiGIG intégré + Bluetooth 5.1.

: WiGIG intégré + Bluetooth 5.1. Alimentation : 56 W.

: 56 W. Entrée : non communiquée.

: non communiquée. Sortie : non communiquée.

: non communiquée. Prix : non communiquée.

Vous n'avez pas de PC, mais vous souhaitez streamer vos jeux sur votre Pimax Portal, eh bien, le constructeur chinois a pensé à vous. Intégrant la solution WiGIG et sa technologie 60 GHz, Pimax promet une expérience fluide, sans lag et sans pertes d'images.

Pimax Station (PC gamer de streaming)







Vous avez besoin de puissance pour jouer convenablement en PC VR ? Pimax vous a entendu ! Bien que ce dernier n'ait pas communiqué sur les caractéristiques du ou des PC, nous savons au moins que l'entreprise y travaille. L'idée sera donc de l'optimiser par le choix des composants et via les logiciels intégrés de proposer une solution la plus facile à utiliser. Ainsi, le client, qui traditionnellement perdu dans la jungle des PC pour gamers ou dans le choix des composants, aura juste à prendre un PC « Pimax Portal Ready ».

Portal Dock (station d'accueil)







Boîte de rangement : jusqu'à 6 contrôleurs.

: jusqu'à 6 contrôleurs. Sortie : HDMI.

: HDMI. Prix : non communiqué.

À l'instar de la Nintendo Switch, il vous sera possible d'enficher votre Pimax Portal à une station d'accueil. Vous pourrez alors jouer à des jeux Android ou PC (via le streaming) avec vos amis jusqu'à 6 joueurs (6 contrôleurs) de manière traditionnelle ou via la détection de mouvements, votre Pimax Portal s'occupant via ses caméras de faire le job.

Conclusion





Si les conférences Meta pouvaient être aussi avares en fonctionnalités hardwares et softwares, nous n'en serions que plus ravis. Pimax semble avoir compris qu'il faut proposer des fonctionnalités que les autres ne proposent pas en se basant sur les besoins clients, propres à ce qu'a fait Nintendo avec la Switch en 2017 et qui s'avère être une stratégie payante. Outre la course à la technologie proposée par Microsoft et Sony pour afficher des jeux de plus en plus beaux, Nintendo avait répondu à la demande des joueurs, qui avaient besoin d'une console facilement transportable et puissante pour aller jouer à domicile ou dans les transports. Là où Pimax se démarque de Nintendo, c'est que celle-ci ne laisse pas de côté la technologie, en proposant des produits à la pointe (Snapdragon XR2, écran QLED-Mini LED, HDR...), soit le meilleur à petits prix (compte tenu de la technologie embarquée et des possibilités induites).

Le seul inconvénient de proposer un service tout-en-un est exactement la même que pour celui de vos clés de maisons. Lorsque vous mettez toutes vos clés sur un seul jeu, le jour où vous le perdez, vous perdez tout ! Eh bien, c'est la même chose ici, si vous utilisez votre Pimax Portal en tant que console portable, de salon ou casque VR, le jour où celle-ci lâche, vous ne pourrez plus en profiter, alors que si votre Switch tombe en panne, vous pouvez toujours jouer à votre Meta Quest 2.

Quoi qu'il en soit, il nous tarde de mettre la main sur cette surprise pour vous en faire un test. Restez à l'écoute, car d'autres actualités concernant la Pimax Portal et tout ce qui va avec sont prévues dans la semaine qui suit.