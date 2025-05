Pimax Dream Air et Dream Air SE : la 8K se fait compacte

Une stratégie multi‑gammes assumée

Pimax ne remplace plus un modèle par le suivant. La marque aligne maintenant plusieurs références et alimente chacune en mises à jour logicielles. Production lissée. R&D mutualisée. Choix élargi pour les joueurs.

Dream Air : 27 millions de pixels dans un format masque de ski

Dalles micro‑OLED Sony : 3 840 × 3 552 px par œil. Image dense, contraste infini.

Lentilles pancake : vingt itérations avant validation. Champ large. Stéréo‑overlap généreux. Reflets contenus.

Tracking : deux versions.

SLAM + manettes pour une installation plug‑and‑play.

Lighthouse pour les vétérans SteamVR.

Eye‑tracking Tobii 120 Hz : dix LED infrarouges par œil. Rendu fové dynamique prêt.

Hand‑tracking : via les caméras SLAM, bêta T3 2025.

Sangle auto‑serrante : réglage instantané. Option Halo relevable.

Connectique : DisplayPort longue portée et USB‑C vidéo pour smartphones.

Expéditions : fin août – septembre 2025.





Dream Air SE : même châssis, résolution abaissée, prix adouci

Le SE recycle la coque et les fonctions clés : audio, SLAM, eye‑tracking, manettes. Il se contente de panneaux micro‑OLED 2 560 × 2 560 px. Suffisant pour battre les écrans LCD ou OLED 5K de la concurrence directe.

SLAM maison : la riposte au Lighthouse

Quatre caméras et une IMU génèrent plus d’un million de points. Algorithme interne. Pimax vise la précision Lighthouse sans émetteurs externes. Les mises à jour récentes réduisent la charge CPU et renforcent la stabilité. Même socle technique pour Crystal Light et Super.

Gamme 2025 en un coup d’œil

Segment Casque Force majeure Ultra‑premium Crystal Super 57 ppd, QLED ou micro‑OLED Sans‑fil Crystal 60 G Air Link Image nette, liaison 60 GHz Premium abordable Crystal Light Clarté / prix imbattable Compact 8K Dream Air 27 Mpx, format mini Compact accessible Dream Air SE micro‑OLED, bundle complet

Calendrier

Crystal Light : stock permanent.

Crystal Super : livraisons Q2 (57 ppd) puis micro‑OLED en T3.

Crystal 60 G Air Link : pré‑série finalisée.

Dream Air et SE : précommandes ouvertes, expédition T3.





Verdict provisoire

En réduisant la 8K à un format plume, Pimax se place face au Bigscreen Beyond. Mais le Dream Air ajoute l’eye‑tracking, le hand‑tracking et l’audio intégré. Son petit frère SE promet le micro‑OLED sous la barre des 2 000 €. Reste un défi : prouver que le SLAM interne rivalise enfin avec le système des Lighthouse de SteamVR.