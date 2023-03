Metal: Hellsinger, un DLC Dream of the Beast avec Cristina Scabbia et Will Ramos annoncé

Lancé en septembre dernier sur ordinateurs et consoles de salon, Metal: Hellsinger est pour rappel un jeu de tir à la première personne nous plongeant dans des gunfights intenses face à des démons, mais les joueurs doivent tirer au rythme de musiques metal originales pour faire un maximum de dégâts.

Le jeu de base inclut déjà pas mal de chansons composées par Two Feathers avec la présence de chanteurs et chanteuses connus comme Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) ou encore Alissa White-Gluz (Arch Enemy), mais Funcom et The Outsiders annoncent aujourd'hui un DLC pour Metal: Hellsinger, Dream of the Beast. Ce contenu additionnel rajoutera deux chansons inédites avec Cristina Scabbia (Lacuna Coil) et Will Ramos (Lorna Shore).

Cette petite extension inclura en plus de cela la mitrailleuse The Red Right Hand et trois nouvelles tenues pour modifier le gameplay. La date de sortie du DLC Dream of the Beast est fixée au 29 mars 2023 dans Metal: Hellsinger sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.