Metal: Hellsinger, un concert avec un tas d'artistes Heavy Metal prévu à la gamescom 2022

C'est le mois prochain que sortira Metal: Hellsinger, un jeu de tir à la première personne où Doom rencontre les titres rythmiques, avec une bande originale très Heavy Metal composée par Two Feathers, qui ont invité un paquet d'artistes reconnus. Funcom et The Outsiders nous en donneront un aperçu à l'occasion de la gamescom 2022, où ils organiseront un concert avec certains de ces artistes.

La performance promet d'être singulière : dans une grande salle de concert capable d'accueillir des milliers de personnes, les développeurs exhiberont Metal: Hellsinger et feront surtout monter sur scène Matt Heafy (Trivium, Ibaraki), Alissa White-Gluz (Arch Enemy, ex-The Agonist), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Dennis Lyxzén (Refused, INVSN) et James Dorton (Black Crown Initiate). Un concert à vivre à Cologne le 25 août prochain, à partir de 19h00, les 200 premiers spectateurs pourront d'ailleurs repartir avec des goodies du jeu. Sinon, il faudra se contenter de suivre le concert en ligne grâce à un livestream qui sera détaillé prochainement.

La date de sortie de Metal: Hellsinger est pour rappel fixée au 15 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, une démo est déjà disponible et a été téléchargée plus d'un million de fois. Vous pouvez précommander Deceivers, prochain album d'Arch Enemy, à 13,99 € sur Amazon.