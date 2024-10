Metal: Hellsinger VR, le FPS au rythme infrnal, est maintenant disponible sur PSVR2, SteamVR et Meta Quest

Metal: Hellsinger a été développé par le studio The Outsiders de Funcom et a déjà séduit plus de 3,3 millions de joueurs depuis son lancement, bénéficiant d'évaluations très positives sur Steam. La version VR conserve tout le contenu original du jeu ainsi que trois DLC inclus : Dream of the Beast, Purgatory et Essential Hits Pack.

Dans Metal: Hellsinger VR les joueurs auront l'occasion de libérer leur démon intérieur et de ressentir la puissance des forces du bien et du mal grâce à une large gamme d'armes, y compris des pistolets jumeaux, une arbalète explosive, un crâne bavard et une lame diabolique. Le DLC Dream of the Beast inclut deux nouvelles chansons interprétées par Crsitina Scabbia (Lacuna Coil) et Will Ramos (Lorna Shore), accompagnées de nouvelles tenues et d'une arme puissante. Le DLC Purgatoire introduit trois chansons supplémentaires et un arc puissant, tandis que le Essential Hits Packs propose des morceaux sous licence de groupes emblématiques tels que Muse, Gorillaz et Depeche Mode.

Les joueurs plongeront dans une expérience de jeu intense, alliant tir, course et combats frénétiques, le tout au rythme d'une bande originale primée, interprétée par des artistes de renom tels que Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) et Aliisa White-Gluz (Arch Enemy). Ils exploreront un monde VR flamboyant, combattant à travers les profondeurs de l'enfer pour affronter le Juge Rouge et récupérer leur voix perdue.

Metal: Hellsinger VR est disponible dès maintenant à 29,99 euros sur Meta Quest, PSVR2 et Steam A noter, une version de démo est disponible sur PC.