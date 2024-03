Metal: Hellsinger annoncé en VR, qui est derrière le portage ?

The Outsiders et Funcom ont lancé en septembre 2022 Metal: Hellsinger, un jeu de tir à la première personne fortement influencé par Doom, mais qui s'accompagne de mécaniques de jeux de rythme et d'une bande originale inédite avec des chanteurs de renom (Serj Tankian, Matt Heafy, Alissa White-Gluz, Randy Blythe, Mikael Stanne, Dennis Lyxzén, James Dorton, Tatiana Shmayluk et Björn Strid).

Le titre a déjà eu droit à des DLC avec de nouvelles chansons, mais aujourd'hui, les studios dévoilent tout autre chose. Metal: Hellsinger va avoir droit à une version en réalité virtuelle pour Meta Quest 2, 3 et Pro, PlayStation VR 2 et SteamVR. Les studios dévoilent une première bande-annonce de gameplay, à découvrir ci-dessus. Les fans du jeu de base ne seront pas dépaysés, et pourtant, les développeurs précisent que Metal: Hellsinger a été conçu de zéro en VR, en collaboration avec Lab42 Games, un studio jusqu'ici connu pour la version consoles de Crusader King III et le développement de Snooker 19 (un jeu de billard) ainsi que de la version Touch de Football Manager 2018. Il a également prêté main-forte à Sledgehammer Games pour Call of Duty: Vanguard, mais du côté de la réalité virtuelle, le C.V. de Lab42 Games est totalement vierge.

L'éditeur Funcom précise que cette version VR de Metal: Hellsinger conservera le même gameplay, personne n'en doutait, mais les joueurs pourront viser avec chaque pistolet de manière indépendante, recharger manuellement et utiliser l'épée pour éliminer en rythme les ennemis. Concernant les déplacements, il sera possible d'utiliser les commandes de la VR, les joysticks et même de rester assis.

La date de sortie de Metal: Hellsinger VR n'est pas encore dévoilée, le titre arrivera dans le courant de l'année 2024. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 avec Asgard's Wrath II offert contre 549,99 € sur Amazon ou la Fnac.