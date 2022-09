Metal: Hellsinger, le FPS rythmique en Enfer se lance en vidéo

Dévoilé il y a maintenant deux ans, Metal: Hellsinger se sera fait attendre, mais il est enfin là ! Le titre de The Outsiders et Funcom mélangeant les mécaniques de FPS à la Doom et de jeux de rythme débarque aujourd'hui sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, place à la bande-annonce de lancement :

Metal: Hellsinger est pour rappel un jeu de tir nous emmenant en Enfer, mais qui nous demande surtout de tirer au rythme de la musique pour infliger un maximum de dégâts aux ennemis. Et pour la bande originale, The Outsiders a fait appel à des pointures du Heavy Metal comme Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Dennis Lyxzén (Refused), James Dorton (Black Crown Initiate), Tatiana Shmayluk (Jinjer) et Björn Strid (Soilwork), qui posent leurs voix sur des musiques composées par Two Feathers. Dave Goldfarb, directeur créatif de The Outsiders, rajoute :

La route a été longue (3 ans !) pour arriver à ce jour fatidique, mais nous y sommes enfin ! Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter Metal: Hellsinger et nous espérons que vous apprécierez ce jeu de tir rythmique purement metal et que vous apprécierez le voyage épique de L'Inconnue à travers les huit enfers. N'oubliez pas : le headbanging n'est pas obligatoire, mais nous vous le recommandons vivement. Merci et bonne chasse en enfer !

Le studio annonce au passage une collaboration avec DRKN afin de proposer des vêtements arborant des illustrations exclusives de Metal: Hellsinger. Et pour rappel, The Outsiders a organisé un concert à la gamescom, avec Matt Heafy, James Dorton, Mikael Stanne, Dennis Lyxzén et Alissa White-Gluz sur scène, c'est à vivre en replay juste ici :

Les développeurs rappellent enfin qu'une démo est disponible, et elle a déjà été téléchargée plus d'un million de fois. Metal: Hellsinger est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.