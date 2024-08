Metal: Hellsinger VR tient sa date de sortie, avec un peu de retard sur PSVR 2

The Outsiders, Lab42 et Funcom préparent actuellement une version en réalité virtuelle de Metal: Hellsinger, leur jeu de tir à la première personne avec des mécaniques de jeu de rythme. Un titre qui a déjà fait le bonheur des amateurs de Doom et de Metal moderne en 2D, mais qui va s'inviter sur les casques de réalité virtuelle prochainement.

Les studios viennent d'annoncer que la date de sortie de Metal: Hellsinger VR est fixée au 26 septembre 2024 sur Meta Quest 2, 3 et Pro, il faudra patienter jusqu'au 3 octobre prochain pour les versions PlayStation VR 2 et SteamVR. Les précommandes sont déjà lancées sur Meta et le PS Store, permettant d'obtenir gratuitement le DLC Dream of the Beast, qui rajoute deux chansons par Cristina Scabbia (Lacuna Coil) et Will Ramos (Lorna Shore), l'arme The Red Hand et trois tenues alternatives avec des bonus passifs.

En attendant l'arrivée de Metal: Hellsinger VR sur les casques de réalité virtuelle