Metal: Hellsinger, le DLC Dream of the Beast lancé en vidéo

The Outsiders et Funcom ont lancé à la rentrée l'année dernière Metal: Hellsinger, un jeu de tir à la première personne avec des mécaniques de jeu de rythme demandant de tirer au bon moment en fonction de la musique, très orientée vers le metal. Et il accueille aujourd'hui un premier DLC.

Les studios lancent en effet Dream of the Beast, une petite extension rajoutant deux nouvelles chansons composées par Two Feathers et interprétées par Cristina Scabbia de Lacuna Coil et Will Ramos de Lorna Shore. Un DLC vendu 3,99 € et qui inclut également une nouvelle arme (la mitrailleuse à quatre canons) ainsi que trois nouvelles tenues avec des caractéristiques spéciales comme du bouclier, du soin ou des munitions supplémentaires.

Enfin, tous les joueurs ont droit à une mise à jour gratuite rajoutant la fonctionnalité Song Selector permettant de choisir n'importe quelle chanson pendant la partie, pour créer son propre concert virtuel. Metal: Hellsinger est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais le DLC n'est lancé que sur ordinateurs et les consoles de salon de dernière génération. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.