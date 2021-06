The Outsiders : Funcom rachète les développeurs de Metal: Hellsinger et ouvre un studio en Roumanie

The Outsiders développe actuellement Metal: Hellsinger, un « FPS rythmique » nerveux et bourrin prenant place en Enfer et qui rappelle évidemment les Doom d'id Software. Le titre est attendu dans le courant de l'année sur ordinateurs et consoles, mais son développeur suédois se félicite déjà, pour toute autre chose.

Funcom, développeur de Conan Exiles et The Secret World, et éditeur d'un tas d'autres titres, vient en effet d'annoncer qu'il vient de racheter The Outsiders, rappelant au passage que le studio est composé d'anciens membres de DICE, Avalanche, King, Rovio, Fatshark ou encore Guerilla Games. Son cofondateur David Goldfarb a d'ailleurs planché sur Payday 2 et Battlefield: Bad Company 2 avant de créer The Outsiders. En interne rien ne va changer dans l'immédiat pour le développeur.

Funcom annonce cependant en même temps l'ouverture d'un nouveau studio en Roumanie, à Bucarest, qui fera office de siège pour les tests d'assurance qualité de ses jeux. Funcom est pour rappel basé à Oslo en Norvège, mais a également déjà d'autres studios à Lisbonne au Portugal et à Raleight aux États-Unis. Le studio vante les développeurs présents en Roumanie et veut accorder davantage d'importance à l'assurance qualité de ses futures productions. Vous pouvez retrouver Conan Exiles Day One Edition à 19,99 € sur Amazon.