Darkborn : le développement du Project Wright est arrêté, The Outsiders passe à autre chose

En 2016, The Outsiders, studio indépendant suédois fondé par David Goldfarb (Battlefield: Bad Company 2) annonçait le développement de Project Wright, depuis renommé Darkborn. Le titre devait permettre d'incarner un monstre dont la famille a été massacrée par des humains. Le gameplay aurait dû alterner entre les phases d'infiltration, la réflexion et l'action, une longue vidéo avait été dévoilée l'année dernière :

Malheureusement, The Outsiders a pris la décision d'arrêter le développement de Darkborn, comme il l'a annoncé dans un communiqué cette semaine :

Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé dans une licence de jeu que nous aimions beaucoup. Elle s'appelait autrefois Archenemy, est devenue Project Wright et enfin Darkborn. En avril dernier, nous avons publié une bande-annonce de gameplay pour Darkborn, sachant que ce pourrait être notre version finale. Malgré tous nos efforts pour continuer, nous avons finalement dû prendre la décision difficile d'arrêter le développement du projet. Peut-être y reviendrons-nous un jour : nous l'espérons tous et apprécions sincèrement le soutien de tous ceux qui nous ont suivis au fil des ans. Mais une porte se ferme et une autre s'ouvre. Nous avons commencé à travailler sur autre chose. Sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de génial. Quelque chose que nous aimons vraiment. Nous avons hâte de pouvoir tout partager avec vous très bientôt. Alors, restez à l'écoute. Restez en sécurité. Amour et force des profondeurs. - The Outsiders

Darkborn ne risque donc pas de voir le jour, The Outsiders est passé à autre chose et devrait dévoiler son projet très prochainement. Serait-ce un gros jeu prévu pour PlayStation 5 et Xbox Series X ? Sans doute, mais il faudra patienter encore un peu avant de le découvrir.