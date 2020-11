Metal Hellsinger : le DOOM-like de The Outsiders s'offre un nouveau trailer déchaîné

Révélé lors de l’IGN Expo, Metal Hellsinger est revenu d’entre les morts avec un nouveau trailer complètement déchaîné lors de la cérémonie des Golden Joystick Awards 2020. Pour rappel, Metal Hellsinger est un FPS rythmique développé par The Outsiders et édité par Funcom. Vous y incarnez L’Inconnue, une mi-humaine mi-démon qui devra massacrer des hordes d'ennemis et tuer le Juge Rouge.

Ainsi, vous pouvez apercevoir dans ladite vidéo la protagoniste abattre des créatures démoniaques sans pitié avec son épée, un fusil à pompe ou deux Colt 45 Peacemaker, le tout sur la musique Poetry of Cinder, chantée par James Dorton, ce dernier faisant partie du groupe de death metal progressif Black Crown Initiate. Pour rappel, Metal Hellsinger est prévu pour 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Si vous souhaitez accueillir le FPS rythmique, la Xbox One S est disponible sur Amazon pour 219,99 €.