Metal: Hellsinger, un DOOM-like encore plus metal révélé par The Outsiders

The Outsiders a passé plusieurs années sur Darkborn/Project Wright, un jeu d'action à la première personne où nous incarnions un monstre. Il a finalement dû être annulé plus tôt cette année, mais l'équipe suédoise dirigée par David Goldfarb (Battlefield: Bad Company 2) ne va pas fermer pour autant. Elle a au contraire un tout nouveau titre à nous présenter dans le cadre de l'IGN Expo, qui s'appelle Metal: Hellsinger.

Vous y dirigerez l'Inconnue, une chasseuse de démons armée d'une lame ornée d'un crane et d'un arsenal meurtrier qui va devoir occire des hordes d'adversaires en Enfer. De la glace de Voke au monde halluciné de Stygia, nous allons enchaîner les exécutions stylées en musique et en rythme : sur des morceaux originaux composés par des références du metal, il faut en effet attaquer dans le bon timing pour engranger le maximum de points. L'expérience se décline en un mode scénarisé narré par l'inévitable Troy Baker et un mode Défi.

Tuez en rythme Metal: Hellsinger est un FPS rythmique dans lequel votre réussite dépendra de votre capacité à tirer en cadence. Plus vous vous synchronisez sur le rythme metal, plus la musique s'intensifie et plus vous semez la destruction. Un arsenal démoniaque Venez à bout des hordes de démons avec une lame ornée d'un crâne et tout un arsenal d'armes meurtrières. Chacune dispose d'un coup ultime, que ce soit la Volée de corbeaux ou les Mortels adieux. Une histoire épique et un mode défi Évoluez au fil d'un scénario héroïque, narré par un acteur reconnu : Troy Baker. Attaquez-vous ensuite aux classements et tentez de battre le score de vos amis en mode défi. Affrontez le feu, la glace, le métal et la folie Même s'ils sont communément appelés « Enfer », les Paliers infernaux sont un ensemble de mille Enfers, dont chacun vous plongera dans un abîme de terreur. Pour détrôner la Juge rouge, vous devrez vous frayer un chemin l'arme à la main, depuis les périlleux confins de glace de Voke jusqu'au monde halluciné de Stygia. Par le concepteur de Battlefield: Bad Company 2 Metal: Hellsinger est développé par une équipe de créateurs familiers des FPS, au sein du studio The Outsiders. C'est un projet porté avec passion par David Goldfarb, directeur de projet sur Payday 2 et concepteur principal de Battlefield 3 ainsi que de Battlefield: Bad Company 2. Une bande originale metal Chaque piste a été composée spécifiquement pour le jeu, avec au chant des icônes du metal : Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) ou encore Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Bref, Metal: Hellsinger est un DOOM-like tourné vers la musique et le scoring, et cela devrait suffire à en intéresser plus d'un. Il est attendu sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One pour 2021.