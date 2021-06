Conan Exiles : les optimisations sur Xbox Series X et S montrées en vidéo

Conan Exiles est disponible depuis plusieurs années sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais l'actualité du jeu de survie de Funcom est brûlante, avec l'arrivée de l'extension Isle of Siptah sur consoles de salon à la fin du mois dernier et son introduction dans le Xbox Game Pass sur les machines de Microsoft.

Funcom profite donc de l'occasion pour partager une nouvelle bande-annonce de Conan Exiles qui se concentre sur les améliorations techniques apportées sur la version Xbox Series X|S. Framerate et textures améliorés, résolution en 4K, éclairage et ombres plus réalistes, distance d'affichage agrandie, les joueurs ont de belles choses à admirer dans le MMO de Funcom.

Conan Exiles est donc inclus dans le Xbox Game Pass sur Xbox Series X|S, vous pouvez vous abonner contre 29,99 € pour trois mois.