Biomutant : des versions PS5 et Xbox Series X et S officialisées et datées, avec plein d'optimisations graphiques à la clé

Biomutant n'est pas devenu la pépite incontournable que Experiment 101 et 505 Games espéraient, mais son univers et son héros originaux ont tout de même réussi à lui permettre de se faire une place dans le cœur de certains amateurs d'Action RPG. Il a été décidé de le soutenir encore un peu, grâce à des versions next-gen qui viennent d'être officialisées et datées.

Biomutant sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S le 6 septembre 2022, et proposera des temps de chargement raccourcis, la compatibilité avec les écrans HDR, une utilisation des fonctionnalités de la DualSense, une résolution native allant jusqu'en 4K et un framerate allant jusqu'aux 60 fps. Concrètement, sur PlayStation 5, vous aurez le choix entre 3 modes d'affichage :

Qualité : 30 fps en 4K ;

Qualité débridée : 40+ fps, moyenne entre 50 et 60 fps, résolution dynamique allant jusqu'à la 4K ;

Performance : 60 fps bloqué en 1440p.

Et chez Microsoft, vous pourrez choisir entre les modes :

Qualité : 30 fps en 4K (1440p sur Xbox Series S) ;

Qualité débridée : 40+ fps, moyenne entre 50 et 60 fps, résolution dynamique allant jusqu'à la 4K (1440p sur Xbox Series S) ;

Performance : 60 fps bloqué en 1440p (1080p sur Xbox Series S).

Les versions next-gen seront vendues 39,99 €, mais rassurez-vous, si vous avez déjà Biomutant sur console de salon, vous pourrez bénéficier d'une upgrade next-gen gratuite de la PS4 vers la PS5 ou de la Xbox One vers la Xbox Series X|S. Le titre est d'ailleurs disponible à partir de 24,90 € sur l'ancienne génération, via Amazon.fr.

