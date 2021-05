Biomutant : place à du gameplay sur PS5 et Xbox Series X

Enfin, la sortie de Biomutant se rapproche. Le titre de THQ Nordic et Experiment 101 arrivera la semaine prochaine sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, les studios avaient d'ailleurs partagé plusieurs vidéos de gameplay pour comparer ces versions. Mais le titre sera aussi compatible avec les PS5 et Xbox Series X | S.

Ces deux vidéos montrent ainsi Biomutant tourner sur PlayStation 5 et Xbox Series X, mais THQ Nordic apporte quelques précisions. Le titre est en 4K native à 60 fps avec une résolution dynamique sur Xbox Series X, mais en 1080p natif à 60 fps sur PS5, une image upscalée en 4K avec la résolution dynamique. L'éditeur indique qu'il s'agit d'une PS5 vendue dans le commerce et que l'option pour jouer en 4K native a été désactivée pour la capture, à cause de problèmes de stabilité et de performances. Une option qui sera également désactivée dans le jeu quand il sortira la semaine prochaine, mais le studio promet d'autres informations plus complètes d'ici là, précisant déjà que sur les deux consoles, « ce ne sera pas une expérience current-gen native ».

La date de sortie de Biomutant est fixée au 25 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le précommander à 44,40 € sur Amazon.

