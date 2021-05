Biomutant : les 4 premières heures de jeu dévoilées avec PewDiePie à la manette

Parmi les curiosités à surveiller cette année, il y a Biomutant, l'Action-RPG développé par les néophytes d'Experiment 101 qui bénéficie du soutien de l'éditeur THQ Nordic. Après plusieurs années de développement, il sort officiellement la semaine prochaine, alors il est temps pour lui de lever le voile sur son contenu et ses capacités.

Il y a quelques jours, des vidéos brutes nous montraient du gameplay sur les différentes plateformes qui vont l'accueillir, histoire de jouer franc jeu avec les joueurs. Biomutant est fin prêt à rencontrer son public et une très longue portion vient d'ailleurs d'être dévoilée dans le cadre d'un direct sponsorisé avec PewDiePie. L'influenceur le plus suivi de YouTube a été contacté pour réaliser un live de près de 4 heures, afin de nous permettre d'apprécier le début de l'aventure.



Si vous vouliez en voir plus sur l'éditeur de personnage, les phases d'exploration, les combats et le scénario, c'est le moment rêvé. Bon, certes, Felix Kjellberg n'est pas très critique envers le jeu développé par ses compatriotes suédois (contrat publicitaire oblige), mais la séquence en elle-même suffit à savoir si le titre a de quoi nous intéresser ou non. Biomutant est donc daté pour ce 25 mai 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, et si vous craquez, il peut être précommandé pour 44,40 € sur Amazon.fr.

