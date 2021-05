Biomutant : combats, tribus, alignement, Mutations, tout le concept du jeu résumé en une vidéo de 6 minutes

Nous commençons à bien connaître Biomutant, mais alors que sa révélation est survenue il y a près de 4 ans, certains ont peut-être loupé des étapes. Si vous n'avez pas la foi de regarder les près de 4 heures de gameplay en compagnie de PewDiePie, THQ Nordic et Experiment 101 vous ont préparé un résumé du projet en vidéo.

Le directeur créatif Stefan Ljungqvist prend la parole pendant 6 minutes pour parler de son bébé, qu'il décrit comme un mélange de genres inspiré par The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les Devil May Cry, les Batman Arkham, les Ratchet & Clank et d'autres encore. Nous pourrons explorer un monde ouvert de 64 km² rempli de possibilités, avec un héros à personnaliser dès le début de la partie. Cette customisation de l'expérience se retranscrira aussi dans l'arsenal, avec plusieurs armes à débloquer et optimiser à notre guise, et les Mutations, des compétences variées et puissantes à associer au protagoniste.

Un passage est consacré aux 6 tribus qui croiseront notre chemin, chacune dirigée par un chef maîtrisant un art martial différent. Nous devrons prêter allégeance à l'un d'entre eux, sachant que certains ont une « aura lumineuse » et d'autres une « aura sombre » : selon notre alignement, notre approche des missions et notre rapport à l'Arbre de Vie qui régit le monde seront diamétralement opposés.

Maintenant que vous avez les grandes lignes, vous pouvez vous décider quant à votre précommande de Biomutant : sa date de sortie est fixée au 25 mai 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, et vous pouvez réserver votre exemplaire pour 44,40 € sur Amazon.fr.



