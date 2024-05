Biomutant : la version Switch cartonne dans un pays en particulier

La semaine dernière, THQ Nordic et Experiment 101 lançaient la version Nintendo Switch de Biomutant, un jeu de rôle et d'action sorti à l'origine en 2021 sur ordinateurs et consoles de salon. Un portage réalisé par un habitué du genre (Saber Interactive), mais qui pique quand même la rétine. Heureusement, les graphismes ne font pas tout.

Nombreux étaient les joueurs à attendre ce portage sur la console de salon portable de Nintendo, du moins au pays du Soleil-Levant. Biomutant apparaissait dans les classements des ventes des revendeurs, Automaton Media a donc interrogé l'éditeur et THQ Nordic affirme que « les versions numériques et physiques se vendent 20 fois plus que prévu » au Japon ! Le studio ne dévoile aucun chiffre de ventes pour le moment, mais le portage de Biomutant sur Switch semble rencontrer un vif succès. Comme quoi, même avec trois ans de retard, les ventes peuvent être bonnes tant la console de Nintendo est populaire au Japon.

Il faudra désormais patienter pour découvrir si la tendance se poursuit au fil des semaines, ainsi que les chiffres de ventes réelles, au Japon et dans le reste du monde. Si vous voulez découvrir le jeu, Biomutant est disponible sur Switch à partir de 36,98 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST de Biomutant : un Action-RPG plus nuancé que son propos