Biomutant : 4 minutes de gameplay sur Switch, c'est moche

THQ Nordic et Experiment 101 n'ont pas défrayé la chronique en 2021 avec Biomutant, un jeu de rôle et d'action sympathique, sans plus. Le titre avait été lancé à l'époque sur PC, PlayStation et Xbox, mais après des années d'attente, une version Nintendo Switch va enfin pointer le bout de son nez.

Les développeurs dévoilent une nouvelle vidéo de Biomutant sur Switch, avec une séquence de gameplay brut capturé sur la console de salon portable de Nintendo. Bon, le titre est plutôt moche, les environnements piquent les yeux, mais le titre tourne en 1080p avec le dock et semble plutôt stable à 30 fps, c'est déjà bien. Reste à savoir si cela convaincra les joueurs.

La date de sortie de Biomutant est fixée au 14 mai 2024 sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander contre 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST de Biomutant : un Action-RPG plus nuancé que son propos