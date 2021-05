TEST de Biomutant : un Action-RPG plus nuancé que son propos

Ouvrez vos chakras





Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous étiez libre ? Peut-être que vous croyez en la notion de destinée ? Nous imaginons en tout cas que vous vous êtes déjà interrogé au moins une fois sur le concept de bien et de mal. Si ce n’est pas le cas, Biomutant s’en chargera pour vous très bientôt. Le premier jeu du studio Experiment 101 est plutôt du genre littéraire quand il s’agit de mettre en scène votre aventure. En tout cas, son style est raccord avec ses propos, puisque quoi de mieux qu’un Action-RPG en monde ouvert pour tester les limites de son libre arbitre.

Le contrat n’est pas tout à fait rempli pour le titre.

À première vue, il a l’air prometteur cet open-world. Le monde de Biomutant est une vaste carte où trône en son centre l’Arbre de Vie. Avec un nom pareil, vous vous doutez bien que ce n’est pas n’importe quel abri à écureuil. Sa présence permet de maintenir l’équilibre du monde, une harmonie fragile qui est menacée par quatre monstres friands de ses racines. Il vous fallait bien un objectif pour démarrer votre périple et à défaut d’autre chose, celui-ci fait très bien l’affaire. Les panoramas du monde vous attendent et vous proposent un spectacle aussi varié que sympathique. Biomutant n’est peut-être pas une brute sur le plan technique, mais il sait charmer grâce à son univers très inspiré de la culture asiatique. Les paysages variés et les personnages pour le moins originaux se mélangent à des ruines qui nous rappellent que nous sommes sur Terre, bien des années après que les Humains aient quitté la planète. Ils n’ont laissé derrière eux qu’une nature polluée et des animaux mutants dont notre avatar fait partie.

La création de notre héros est justement la première de l’aventure de Biomutant. Classe, caractéristiques, résistance à l’environnement, couleurs... Experiment 101 a visiblement bien révisé ses leçons de RPG pour nous en livrer une version assez classique. Il en va de même pour le reste du jeu à vrai dire. Arme de corps-à-corps, arme à distance, sorts... Les combats respectent à la ligne les principes de l’Action-RPG, tandis que la partie équipement et craft est similaire à tout ce que nous avons déjà pu voir dans le passé. Biomutant récite sa partition à la perfection, quitte à passer pour un ersatz du genre. Et ça ne va pas en s’arrangeant.

Car le monde ouvert si ambitieux que présageait le début de Biomutant se délite peu à peu. D’ailleurs, nous ne tardons pas à nous rendre compte de l’horrible vérité : il ne s’agit pas d’un open-world à proprement parler. Ce n’est même pas la question du niveau des autochtones qui vous entrave, cela rend simplement les choses plus dures. Le vrai obstacle ce sont ces dizaines de zones aux conditions extrêmes disséminées un peu partout dans le paysage. Votre personnage ne survit pas longtemps dans ces endroits à moins d’avoir la résistance adaptée. Le moyen le plus facile pour y arriver, si ce n’est le seul, est d’acquérir des combinaisons spéciales via une suite de quêtes secondaires. Enfin secondaire, pas tellement. Ce n’est pas comme si une zone tout entière, indispensable pour la progression de la narration, était bloquée derrière l’obtention de ces combinaisons. Idem pour vos outils et certaines montures qui doivent être trouvés et améliorés (via une quête là encore) pour ouvrir des accès indispensables. Ce n’est pas tellement cette linéarité surprise que nous reprochons à Biomutant, au contraire, elle donne de l’intérêt à la progression. Nous avons cependant comme une désagréable sensation de promesse trahie et cette impression que l’open world n’est pas à la hauteur de toute façon.

La Terre n’a pas grand-chose en stock en dehors de petites bourgades qui se résument généralement à une bonne baston, suivie d’un pillage en règle de tout ce qui traîne sur place (ressources pour le craft, équipement, points de compétences pour débloquer des pouvoirs...). S’il est agréable de se balader à sa guise, force est de constater que Biomutant ne parvient pas à rendre l’exploration organique, si bien qu’elle finit par perdre en intérêt à la longue. Il faut être atteint de la collectionnite aigüe pour vraiment prendre le temps de se balader partout. Et encore, nous retombons sur nos pattes vu que les endroits les plus intéressants à farfouiller sont généralement ceux qui nécessitent un accès spécial. Pas plus d’attrait pour le scénario principal du jeu qui ne se découvre qu’à grands coups de quête FedEx entre les différents PNJ. Inutile également d’évoquer les activités end-game dont Biomutant semble dépourvu. Comptez 15 heures pour le terminer en ligne droite et plus si vous comptez vous égarer dans un petit patelin.

C'est le karma





Il ne reste à l’issue de cette épopée que le message de fond que veut nous faire passer le jeu. Le monde retiendra-t-il vos bonnes ou vos mauvaises actions ? C’est en substance ce que vous demande le jeu à chaque nouvelle rencontre et c’est un parti pris plutôt intéressant pour raconter une histoire. La perspective de multiples fins est réelle, mais les choix que vous faites déterminent surtout votre aura. Qu’elle soit lumineuse ou ténébreuse, elle vous ouvre des portes auprès de certains PNJ, tandis qu’elle en ferme d’autres. Selon votre alignement, elle sert également à débloquer des pouvoirs.

Pour être honnête, ça ne va pas plus loin que cela. Hormis quelques dialogues dont nous parlions plus tôt, vos actes n’ont pas de conséquences particulières sur la face du monde. Il n’est d’ailleurs pas rare de répondre à certaines questions existentielles juste pour orienter notre aura. Les interrogations s’avèrent si binaires que toute la réflexion qu’aurait pu apporter le titre sur des concepts aussi fondamentaux de nos existences s’évanouit. Faire semblant d’avoir quelque chose à dire sous couvert de gameplay est assez décevant, surtout quand les options qui se dessinent sont d’être un parfait déchet avec autrui ou agir en bon samaritain. La morale est définitivement annihilée quand Biomutant nous demande de nous associer avec un clan de PNJ pour pouvoir boucler le jeu. Pas la peine de chercher la frontière entre ce qui est juste ou non, les factions répondent soit à la lumière soit aux ténèbres. Les joueurs les plus malins choisissent leur camp en fonction de l’arme et de l’armure de la tribu.

Comme dit le proverbe, c’est ceux qui en parlent le plus qui en savent le moins. Biomutant confirme ce vieux dicton en nous harcelant de discours sur le bien et le mal à chaque rencontre de PNJ. Ça sonne un peu creux à ce stade, mais ça n’empêche pas le jeu d’en faire des caisses avec des lignes de dialogues à rallonge saupoudrées d’allégories plus ou moins inspirées. Que le jeu nous fasse perdre du temps en radotant, c’est une chose, mais le fait que la seule réponse que nous pouvons apporter dans ce monde soit l’usage de la force, ça rend le truc un peu dérisoire. Être bon ne vous empêche pas de perpétrer des carnages pour conquérir les avant-postes ennemis, étape indispensable pour voir la fin du jeu. Il y a bien une option de persuasion dans Biomutant, mais celle-ci ne nous a été proposée que lors de rares affrontements face aux boss des clans rivaux.

Il y a au moins beaucoup plus de choses positives à dire sur ces fameux combats. Ils ont le mérite de nous mettre bien dedans et de nous laisser piocher dans une série d’armes redoutables et de sorts peu conventionnels. Un petit bémol toutefois : niveau équilibrage, les armes à feu sont complètement au-dessus du lot. La découverte du fusil d’assaut a été pour nous une révélation, mais au-delà de ça, le rapport prise de risque/dégâts est tellement avantageux qu’il a transformé la plupart des combats de boss en une promenade de santé agréable.

Finir sur une qualité nous semblait plus que nécessaire vu les gros reproches que nous avons à formuler à l’encontre de Biomutant. Le contrat n’est pas tout à fait rempli pour le titre qui parvient à être un sympathique Action-RPG, mais un open world plutôt moyen. La faute à un manque d’intérêt dans l’exploration et des cloisons inattendues même si elles ne sont en rien rédhibitoires. Sa philosophie de comptoir est en revanche beaucoup moins justifiée. Experiment 101 aurait pu mener sa réflexion bien plus loin. Le studio est tombé à la place dans un écueil où la notion de bien et de mal sert de mécanique secondaire, sans nous donner l’opportunité de faire de vrais choix. Biomutant n’est pas totalement hors course en ce qui nous concerne, mais nous ne pouvons ignorer ce hors-sujet.

Les plus Un univers agréable

L'aspect Action-RPG est simple, mais réussi

Des pouvoirs originaux et un arsenal puissant

Pleins d'objectifs secondaires pour ceux qui veulent Les moins Manque d'intérêt d'un monde pas si ouvert que ça

Un message de fond très creux

La notion de bien et de mal sert juste de mécanique secondaire

Beaucoup de blabla pour rien sur ce sujet

Des choix très limités

Les armes à feu dominent tout