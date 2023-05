Biomutant : l'Action-RPG annoncé sur Nintendo Switch

Malgré ses quelques qualités, Biomutant n'aura pas vraiment marqué les esprits lors de sa sortie en mai 2021 sur PC, PlayStation et Xbox. Et pourtant, le titre édité par THQ Nordic et développé par Experiment 101 a été vite rentable, et il refait parler de lui deux ans plus tard, car il va prochainement sortir sur une nouvelle plateforme.

Les studios annoncent en effet que Biomutant va être porté sur Nintendo Switch, trois ans après qu'il ait été listé par le revendeur canadien EB Games, ce qui devait clairement être une erreur à l'époque. Car THQ Nordic et Experiment 101 nous partagent seulement un site officiel avec un compte à rebours, nous emmenant jusqu'au 30 novembre 2023 pour découvrir la date de sortie. Autant dire que le développement du portage bat son plein, il faudra être patient.

Cependant, vous pouvez déjà précommander Biomutant sur Nintendo Switch à 39,99 € sur Amazon, et le revendeur affiche une date de sortie fixée au 14 février 2024. Sera-t-elle officialisée par THQ Nordic d'ici là ? Mystère.

Lire aussi : TEST de Biomutant : un Action-RPG plus nuancé que son propos