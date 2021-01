Biomutant : 4 ans plus tard, enfin une date de sortie pour l'Action-RPG de THQ Nordic et Experiment 101

Biomutant avait été révélé à l'été 2017, et son héros au design original et personnalisable avait tout de suite attiré l'œil. Mais malgré quelques apparitions en vidéo au fil des années, le titre d'Experiment 101, racheté entretemps par THQ Nordic, n'a cessé d'être reporté. L'éditeur avait récemment confié qu'il devrait sortir avant fin mars 2021, puis s'est rétracté.

Nous entrevoyons enfin le bout du tunnel, car une date de sortie nette et précise vient d'être donnée ! C'est par le biais d'un communiqué très laconique que Biomutant vient officiellement d'être confirmé pour le 25 mai 2021 sur PC, PS4 et Xbox One.

Biomutant est un RPG post-apocalyptique en monde ouvert mâtiné de kung-fu bénéficiant d'un système de combat d'arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants. Une épidémie sème la mort et l'Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir : serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre encore ?

Pas de versions PS5 et Xbox Series X | S en vue, mais le titre sera bien évidemment rétrocompatible. Ses éditions spéciales sont encore d'actualité, et vous pouvez par exemple précommander l'Atomic Edition à 399,99 € à la Fnac.