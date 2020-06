Biomutant : du gameplay inédit pour le héros personnalisable, les véhicules et les combats

Officiellement, la dernière apparition de Biomutant date de la gamescom 2019, autrement dit, elle commence à dater. Face à un tel mutisme, 101 Experiment avait pris la parole en février dernier pour rassurer les joueurs, indiquant que le titre demandait plus d'efforts que prévu pour finaliser son développement en raison de son ampleur, sa taille et sa longueur importantes. Et forcément, le COVID-19 n'a pas dû aider.

Il a cependant refait surface ce soir dans le cadre de l'IGN Expo #5 du Summer of Gaming avec du gameplay inédit et un point sur ses atouts. Le directeur Stefan Ljungqvist explique ici que nous pourrons choisir la tribu et « l'ADN » de notre héros entre six propositions pour modifier son style de combat. L'espèce de canidé vu jusqu'à présent ne sera donc pas la seule forme que pourra prendre le protagoniste, et d'autres versions du héros sont montrées au début de cette présentation. Il sera aussi possible de personnaliser notre tenue pour influer sur nos points de statistique, et sur nos armes pour les rendre uniques avec des bonus à droite à gauche. Il y aura tout de même quelques présélections disponibles pour changer rapidement notre approche des combats.

Les séquences de jeu affichées à l'écran sont pour beaucoup jamais vues auparavant, avec de nombreux boss, des déplacements en tyrolienne, des séquences sous-marines et même des moyens de transport. Certaines phases d'exploration et quelques affrontements majeurs feront en effet appel à des véhicules spéciaux. Attendez-vous donc à une variété importante en termes de gameplay.

Le développeur termine en disant qu'il n'a pas encore de date de sortie à donner pour Biomutant, car son équipe a dû faire beaucoup de changements pour rendre l'expérience un peu plus linéaire, en tout cas au départ de l'aventure, où nous pourrons suivre quatre routes majeures avec des boss au bout de celles-ci. Mais rassurez-vous, au bout d'un moment, il sera possible d'explorer l'ensemble de l'expérience. Pour les intéressés, Biomutant peut déjà être précommandé pour 59,99 € en édition standard ou 119,99 € en édition collector à la Fnac.