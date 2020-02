Biomutant rassure les joueurs sur son développement et sa sortie

Nous avons découvert Biomutant en 2017, et il a tout de suite tapé dans l'œil des amateurs d'Action-RPG. Monde ouvert intrigant, héros à la fois mignon et badass, combats basés sur des mouvements de kung-fu, améliorations à gogo : le titre à tout pour devenir une alternative intéressante aux AAA. Mais malheureusement, il se fait attendre depuis longtemps.

Alors que les rumeurs sur sa date de sortie vont bon train et que le silence d'Experiment 101 se fait lourd, le studio a décidé de communiquer sur l'état du projet. Pas de date de sortie en vue, mais des nouvelles rassurantes sur l'avenir de Biomutant.

Nous savons que beaucoup d'entre vous se demandent si le jeu est encore en développement. Laissez-nous vous assurer que nous n'avons jamais travaillé aussi dur et été aussi concentrés que maintenant !

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour en faire le meilleur jeu sur lequel nous avons tous travaillé, et il sera aussi fun et génial que possible. Nous ne pouvons que demander votre soutien et votre patience continus, alors que nous terminons les dernières étapes de son développement. Comme certains d'entre vous l'ont compris ou le savent, le travail de finition d'un jeu est long, difficile et imprévisible. L'ampleur, la taille et la longueur de Biomutant ne font qu'accroître l'effort demandé.

Nous dévoilerons la date de sortie dès que tout le monde dans notre studio se sentira en confiance pour respecter cette date et que le jeu sera prêt pour cela. Encore une fois, merci pour votre compréhension et pour votre soutien et votre enthousiasme continus pour notre jeu.