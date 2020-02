Biomutant : un revendeur lâche une date de sortie

Biomutant n'est pas du genre à faire beaucoup parler de lui, et pourtant, il est attendu depuis son annonce en 2017. Mais THQ Nordic et Experiment 101 ont repoussé plusieurs fois la sortie de jeu de rôle et d'action, désormais attendu dans le courant de l'année.

Officiellement, pas de date de sortie à l'horizon, mais depuis quelques jours, Instant Gaming affirme que Biomutant sera disponible à partir du 17 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une information à prendre avec de grosses pincettes, le revendeur de clés n'est pas forcément la source la plus fiable, mais comme le rappelle CCN, ShopTo avait également affiché cette même date de sortie il y a quelques semaines.

Pour rappel, Biomutant avait fait une petite apparition lors de la gamescom 2019 avec une vidéo de gameplay et un peu avant avec une Édition Atomic particulièrement onéreuse, en supplément de l'édition collector traditionnelle. C'est bien beau, mais maintenant, les joueurs attendent de mettre les mains dessus.