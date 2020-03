The Dark Pictures - Little Hope, la date de sortie dévoilée par un revendeur ?

L'existence de The Dark Pictures - Little Hope est connue depuis la fin de Man of Medan, un teaser annonçant déjà l'arrivée de ce nouveau chapitre de l'anthologie en 2020. Bandai Namco Games n'a tout juste commencé à l'évoquer officiellement que le mois dernier avec quelques visuels supplémentaires et la promesse d'une parution cet été.



Et il se pourrait que, une fois encore, un revendeur ait déjà révélé la date de sortie du projet avant l'éditeur. Le site de vente en ligne allemand Saturn liste en effet la journée bien précise du lundi 15 juin 2020 pour le lancement de The Dark Pictures - Little Hope. Certes, c'est un peu avant l'été prévu par Bandai Namco, mais dans l'esprit de certaines sociétés, les saisons commencent dès le début du mois où survient le solstice ou l'équinoxe.

À noter que le résumé utilisé dans la boutique numérique évoque un fort lien entre l'histoire du jeu et le procès des sorcières de Salem au XVIIe siècle, une information qui n'est pas inédite pour autant : après vérification, elle aurait été mentionnée dans le communiqué de presse allemand de février, mais pas dans les autres. Toujours est-il que si cette date de sortie est exacte, elle ne devrait pas tarder à être confirmée.