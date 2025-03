GTA VI à 100 $ ? Un célèbre analyste en rajoute une couche et ça rassure les joueurs

Cette année sortira Grand Theft Auto VI, sans doute le jeu vidéo le plus attendu de l'histoire du média. Rockstar se garde bien de donner une date de sortie précise ou même des informations sur le gameplay, mais la question du prix se pose. Le titre a sans doute coûté une fortune en développement et un analyste, Matthew Ball, affirmait que l'éditeur Take-Two pourrait profiter de ce jeu évènement pour briser la barrière des 70 $ en vendant GTA 6 à 80 ou 100 $. Une hérésie pour les joueurs qui peinent déjà à lâcher 69,99$/79,99 €, mais voilà qu'un autre célèbre analyste en rajoute une couche.

Si vous suivez l'actualité et les rumeurs depuis plusieurs années, vous connaissez déjà Michael Pachter de Wedbush Industries. Eh bien lui aussi pense (via VGC) que Take-Two vendra GTA VI à 100 $, en rajoutant du contenu pour GTA Online :

Nous pensons que la société a l’intention de vendre le jeu à un prix jamais vu auparavant, et nous soupçonnons que la direction peut offrir aux consommateurs une incitation à payer 100 $ ou plus par unité en les récompensant avec une grande quantité de monnaie du jeu à dépenser dans GTA Online. Il existe un précédent pour l’intégration d’une expérience de jeu en ligne avec un jeu premium, comme l’a fait Activision avec le contenu de Call of Duty Warzone et de Call of Duty Mobile avant la sortie de son opus premium annuel Call of Duty. Dans le cas d’Activision, l’intégration a conduit à une augmentation de 40 % des ventes de Call of Duty premium ; dans le cas de Take-Two, nous pensons qu’une intégration réussie de GTA Online et de GTA VI peut conduire à un prix de 100 $ pour le jeu premium.

En 2021, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, affirmait déjà que les joueurs étaient prêts à payer leurs jeux vidéo plus cher, tentant de justifier la hausse de 5 € de NBA 2K21. Grand Theft Auto VI marquera-t-il un tournant dans le prix de vente des jeux vidéo ? Possiblement, mais comme Michael Pachter a donné son analyste, les joueurs sont un peu plus rassurés.

Car oui, l'analyste est connu pour ses prédictions ratées. Même s'il tombe parfois juste, comme une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par jour, Michael Pachter avait prédit l'échec de la NX (nom de code de la Switch, finalement vendue à 150 millions d'exemplaires), affirmait que le premier PlayStation VR se vendrait à plus de 10 millions d'exemplaires (seulement 5 millions au début 2020) et se demandait « qui s'intéresse à ce que Sony va montrer à l'E3 2016 » ? Le constructeur avait présenté God of War, Death Stranding, Days Gone, Resident Evil 7: Biohazard, Marvel's Spider-Man, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, The Last Guardian et Detroit: Become Human, sans oublier des jeux et des informations précises pour son PSVR. Bref, la meilleure conférence de l'année, peut-être même de l'E3 tout court.

Pour rappel, GTA V (disponible à 19,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac) aurait coûté environ 235 millions de dollars en développement et il en aurait rapporté six milliards en 2018, avant de passer les 100 millions d'exemplaires vendues. Aujourd'hui, le titre compte 210 millions de copies écoulées et le mode GTA Online continue de cartonner. Même si le budget de GTA VI est supérieur, Rockstar n'a pas besoin de se priver de joueurs en augmentant le prix de vente pour être rentable. Il faudra quand même patienter pour découvrir la date de sortie du jeu, et donc son prix, pour savoir si Michael Pachter a enfin changé sa boule de cristal pour un modèle plus fonctionnel.