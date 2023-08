Avatar: Frontiers of Pandora, Ubisoft rassure les joueurs PC avec du gameplay et des infos

En fin d'année sortira Avatar: Frontiers of Pandora, un jeu d'action et de tir à la première personne qui sent quand même le Far Cry avec un déguisement de Na'vi. Le titre d'Ubisoft est quand même attendu par tous les fans de la franchise créée par James Cameron, et le studio a partagé récemment une nouvelle bande-annonce :

La vidéo s'adresse cette fois uniquement aux joueurs sur PC, Ubisoft met en avant les spécifications techniques d'Avatar: Frontiers of Pandora sur ordinateurs, avec notamment des reflets et ombres en ray tracing, des outils de benchmark intégrés et le support d'AMD FidelityFX Super Resolution 2. Si cette technologie est mise en avant, que les utilisateurs de NVIDIA GeForce RTX se rassurent, il n'y a rien d'exclusif comme pour Starfield, le DLSS sera lui aussi supporté au lancement. Enfin, Ubisoft précise que le jeu prend en charge les écrans à haute résolution ou ultra larges, et que le framerate ne sera pas bridé, il dépendra évidemment de votre machine.

La date de sortie d'Avatar: Frontiers of Pandora est fixée au 7 décembre 2023, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.