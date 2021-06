E3 2021 : Avatar: Frontiers of Pandora dévoilé avec une bande-annonce dépaysante

Ubisoft a conclu comme à chaque fois sa conférence par un « one more thing » que les joueurs avaient presque oublié, à savoir Avatar: Frontiers of Pandora, un titre qui avait été annoncé il y a déjà de nombreuses années. Sans plus attendre, voici une première bande-annonce qui vous fait voyager sur une planète extraterrestre :

Ubisoft rappelle qu'Avatar: Frontiers of Pandora est développé par Massive Entertainment, le studio derrière les The Division, et qu'il tournera avec le moteur de jeu Snowdrop Engine, qui a déjà fait des merveilles sur la licence précédemment citée (et Starlink: Battle for Atlas...). Lightstorm Entertainment et Disney sont par ailleurs également attachés au projet. Il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure à la première personne en monde ouvert nous plongeant dans la peau d'un Na'vi qui voyagera jusqu'à la Frontière Ouest, une zone non explorée de Pandora, et nous découvrirons un monde vivant et réactif habité par des créatures étonnantes, mais malheureusement la Resources Development Administration (RDA) menace la faune et la flore locale.

Avatar: Frontiers of Pandora est attendu en 2022, et Ubisoft précise qu'il est « développé exclusivement pour les consoles de nouvelle génération et PC », donc attendu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, ordinateurs, ainsi que sur Stadia et Luna.