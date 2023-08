NVIDIA : du DLSS 3.5 toujours plus puissant et un remaster de Half-Life 2 par des fans

Avec les cartes graphiques GeForce RTX Série 4000, NVIDIA a introduit le DLSS 3, une version améliorée de sa technologie permettant d'améliorer le nombre d'images affichées à la seconde sans détériorer la qualité graphique. Une chose possible grâce à l'intelligence artificielle et à la puissance des RTX 40, mais le constructeur ne s'arrête pas là.

À l'occasion de la gamescom 2023 qui débute aujourd'hui avec l'Opening Night Live, NVIDIA dévoile le DLSS 3.5, qui va encore plus loin avec le Ray Reconstruction, qui améliore les images ray-tracées en générant des pixels de plus haute qualité, toujours grâce à l'IA. Une technologie que nous allons pouvoir découvrir en action très prochainement, elle sera notamment incluse dans Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty, ainsi que dans un tas d'autres jeux. NVIDIA profite de l'évènement pour faire le point sur les futurs titres qui incluront ses technologies :

Alan Wake 2 : DLSS 3.5, RTX et Reflex (au lancement le 27 octobre) ;

: DLSS 3.5, RTX et Reflex (au lancement le 27 octobre) ; Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty : DLSS 3.5, RTX et Reflex (en septembre) ;

et Phantom Liberty : DLSS 3.5, RTX et Reflex (en septembre) ; Portal with RTX : DLSS 3.5 (en fin d'année) ;

: DLSS 3.5 (en fin d'année) ; Call of Duty: Modern Warfare III : DLSS 3 et Reflex (au lancement le 10 novembre) ;

: DLSS 3 et Reflex (au lancement le 10 novembre) ; Fortnite : DLSS 3 (en fin d'année) ;

: DLSS 3 (en fin d'année) ; PAYDAY 3 : DLSS 3 et Reflex (au lancement le 21 septembre).

Enfin, le constructeur met en avant Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, une version remastérisée par les fans du FPS de Valve, qui utilise une version en accès anticipé du kit de développement pour créateurs RTX Remix, permettant d'inclure le RTX, le DLSS 3, Reflex ou encore RTX IO dans le jeu. Un développement qui n'en est qu'à ses débuts, mais qui fait déjà rêver les fans.

