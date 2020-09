Conan Exiles: Isle of Siptah, une nouvelle extension annoncée en vidéo

Conan Exiles est plutôt discret ces derniers mois, mais il cartonne toujours autant sur ordinateurs et consoles de salon. C'est le jeu le plus vendu de Funcom, il a déjà accueilli l'extension The Frozen North dans les montagnes enneigées, il va prochainement avoir droit à un nouveau contenu additionnel majeur.

Funcom vient en effet d'annoncer l'extension Isle of Siptah, dont voici la présentation :

Conan Exiles: Isle of Siptah vous propose de nouvelles façons de jouer avec ses nombreuses nouveautés : les caveaux, la tempête et ses pics d'énergie, une nouvelle carte de très grande taille, la possibilité d'avoir un rhinocéros comme monture, deux jeux complets de pièces de construction sur des thèmes inédits, des hordes de nouveaux monstres à affronter, et bien plus encore ! Seul survivant d'un naufrage, vous vous retrouvez sur une plage déserte. Une tour immense se dresse au loin, environnée par une tempête surnaturelle semblant avoir été créée par la magie noire. La lutte pour la survie et la domination de ce nouveau monde va pouvoir reprendre de plus belle...

La date de sortie d'Isle of Siptah est déjà fixée au 15 septembre en accès anticipé sur PC, via Steam, et le jeu sera d'ailleurs jouable gratuitement du 10 au 14 septembre sur la plateforme de Valve. Concernant Isle of Siptah, les développeurs en diront davantage lors d'un stream sur Twitch demain à 17h00, mais une première bande-annonce est déjà à découvrir ci-dessus. Conan Exiles est vendu en Day One Edition à 19,99 € sur Amazon.fr.